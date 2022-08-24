«عطاء حمدان» و«بوسيتيف مايند» يرفعان الوعي بثقافة التطوع

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

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وقّع فريق عطاء حمدان التطوعي السبت الماضي، مذكرة تعاون مع المؤسسة الوطنية بوسيتيف مايند للتدريب المهني والإداري، وذلك بهدف إيجاد إطار شامل للتعاون بين الطرفين في مجالات عدة، أبرزها التطوع في مجالات التنظيم والتنسيق للفعاليات والأنشطة البرامجية والمجتمعية وكيفية إداراتها، ووقع الاتفاقية كل من المستشارة سلوى إبراهيم آل رحمة الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وأحمد محمد أحمد بن عجلان رئيس فريق عطاء حمدان التطوعي.

وتأتي الاتفاقية لتوطيد أواصر التعاون بين الطرفين وتوجيه جهودهما المشتركة نحو تحقيق التنمية المجتمعية وخدمة سوق العمل، كما أن مضمون تلك المذكرة يعكس أهمية العمل المشترك والتنسيق والتعاون من أجل تحقيق أعلى مستويات النجاح والإبداع. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين وتعزيز الوعي ودمج أفراد المجتمع في منظومة متكاملة تسعى لرفع ثقافة الوعي المجتمعي ومشاركة القطاع العام والخاص، إضافة إلى تنفيذ بعض البرامج التوعوية والتثقيفية التي تخدم المجتمع من خلال مجموعة من الشراكات المجتمعية التي تجسد روح العطاء وقيم المسؤولية المجتمعية وغرس القيم الإيجابية بما يمكن من إحداث تغيير إيجابي في نمط الحياة للفرد والمجتمع على أرض الوطن.

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