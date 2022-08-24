الشارقة تحظر الأكياس البلاستيكية اعتباراً من 1 يناير 2024

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

ناقش المجلس خلال اجتماعه موضوعات حكومية عدة تناولت المشروعات التنموية في القطاعات المختلفة، والتشريعات القانونية، ومؤشرات أداء الدوائر والهيئات الحكومية.

توجيهات

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستمراراً لجهود الإمارة الصديقة للبيئة والداعمة لخطط المحافظة عليها، أصدر المجلس التنفيذي قراراً بشأن استخدام الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في إمارة الشارقة.

ووفقاً للقرار يحظر اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2024م تداول أو إنتاج أو طرح أو استيراد الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة على أن يتم استبدالها بأكياس ومواد متعددة الاستخدام ذات مواصفات ومعايير فنية معتمدة من دائرة شؤون البلديات.

ويهدف القرار إلى حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الضارة، وتعزيز وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها.

وتلتزم منافذ البيع لتحقيق أهداف هذا القرار بفرض تعرفة لا تقل عن (25) فلساً اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2022 على كل كيس بلاستيكي ذي الاستخدام الواحد يتم تقديمه للمستهلك النهائي، وذلك تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، وخفض استهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتنفيذ المبادرات التي تسهم في تحقيق ذلك، وإعلام المستهلك بالتعرفة المفروضة على استهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتوعيته بمخاطرها وإرشاده لاستخدام البدائل المناسبة وتوفيرها.

أحكام

تختص دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة بوضع الخطط والسياسيات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتحديد الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد المُراد حظرها والاستثناءات الواردة عليها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز