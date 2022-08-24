صيانة التوربينات الغازية ووحدات تحلية المياه في 9 أيام

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تحطيم رقمها القياسي العالمي في فترة صيانة التوربينات الغازية ووحدات تحلية المياه، الذي سجلته عام 2019، حيث نجحت في إكمال صيانة عمليات الفحص الرئيسية خلال 9 أيام عمل فقط، مقارنة برقم الهيئة السابق «11 يوم عمل»، ما يشكل خفضاً لمدة الصيانة بنسبة 18% مقارنة بالرقم السابق المسجل باسم الهيئة. وأثمر الإنجاز عن وصول نسبة توافرية التوربينات الغازية إلى 99.51% و99.83% للتوربينات الغازية من فئة «E-Class» و«F-Class» على التوالي في فصل الصيف. وتعد هذه النسب ضمن الأفضل على مستوى العالم. كما حافظت الهيئة على رقمها القياسي العالمي في إنجاز صيانة وحدات التحلية خلال 10 أيام عمل فقط مقارنة بــ21 يوماً سابقاً، وارتفعت التوافرية بمقدار 21 يوماً لكل عملية فحص رئيسية للتوربينات الغازية من فئة «F-Class»، مما أسهم في تحقيق وفورات مالية بقيمة 3.55 ملايين درهم لكل عملية.

انبعاثات

وعلاوة على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والكفاءة والاعتمادية، تسهم هذه الخطوة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 49.329 طناً في السنة، إضافة إلى خفض نفقات التشغيل والصيانة.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى التزام الهيئة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تصبح دبي نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية وتوافرية الطاقة والمياه، وترسيخ ريادة الإمارة في مجال توفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مكانة الإمارة كمركز جذب لرواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويحقق سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين.

رؤية

وأضاف معاليه: تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق الريادة والوصول إلى المركز الأول في جميع المجالات، نحرص على مواصلة العمل ببرامجنا ومشاريعنا الرامية إلى تعزيز المكانة التنافسية على المستوى العالمي، انسجاماً مع أهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم. وتعتمد الهيئة أحدث التقنيات في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، وتشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متطورة.

وأسهم تطبيق الهيئة لأحدث تقنيات الثورة الصناعية والتقنيات الإحلالية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار وغير ذلك من التقنيات المبتكرة، إضافة إلى إعادة تصميم العمليات والهندسة وتقنيات إنتاج الطاقة الشمسية وتحلية المياه النظيفة، إلى تحسين كفاءة الإنتاج في عام 2021 بنسبة 37.63% مقارنة بعام 2006، الأمر الذي حقق وفورات مالية ضخمة. كما يعمل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس دي» على تعزيز الاعتمادية والكفاءة التشغيلية بما في ذلك الصيانة الوقائية لشبكتي الكهرباء والمياه «التخطيط والإنتاج والنقل والتوزيع».

نجاح

ومن جانبه، قال المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي: تعتمد محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، أكبر مجمع لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد على مستوى العالم وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية، على أفضل التقنيات العالمية وأحدث الأجهزة الذكية المتطورة والأنظمة التقنية فائقة الدقة، بقيادة كفاءات مواطنة تتمتع بأفضل القدرات والإمكانات، حيث تعتبر الكوادر البشرية أهم ممكنات نجاح قطاع الإنتاج في الهيئة، وتبلغ نسبة المواطنين في قيادات الصفين الأول والثاني 100%.

تقييم

وحقق قطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي الريادة العالمية في مجال التشغيل والأداء، وصنفت مؤسسة ماكنزي العالمية الهيئة، ممثلة بالقطاع، ضمن أفضل 5 محطات على مستوى العالم في تقييم شمل أكثر من 60 شركة من نخبة الشركات العالمية التي لديها محطات تعمل بنظام الإنتاج المزدوج للكهرباء والمياه.

تطوير



طور فريق من مهندسي الهيئة بقيادة خبراء إماراتيين، وبالتعاون مع خبراء من «سيمنس»، في عام 2019 نظاماً للتحكم في التوربينات الغازية في محطات إنتاج الطاقة، ويعد الأول من نوعه على مستوى العالم. ويجمع النظام الذكي بين علوم الديناميكا الحرارية وتقنيات «التوأمة الرقمية» و«الذكاء الاصطناعي» و«تعلم الآلة» للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية في المحطة «إم» في جبل علي والتي تعد أكبر محطة لإنتاج الطاقة وتحلية المياه في الدولة. وأسهم نظام التحكم الذكي في رفع كفاءة التوربينات وزيادة قدرتها الإنتاجية إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود، الأمر الذي يسهم في الحد من الانبعاثات الضارة.

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