«مليار وجبة» تنجز توزيع 9.7 ملايين وجبة في فلسطين

المصدر: دبي - البيان

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أنجزت مبادرة «مليار وجبة»، الحملة الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي في 50 دولة ضمن أربع قارات، عمليات توزيع 9.7 ملايين وجبة في فلسطين بصيغة قسائم ذكية فورية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي تولى العمليات اللوجستية للتوزيع، للوصول إلى أوسع شريحة من المستفيدين والفئات المستهدفة.

ومكنت مساهمات «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي نظمت «حملة المليار وجبة» برنامج الأغذية العالمي من الوصول بالدعم الغذائي إلى 217,566 شخصاً في فلسطين.

وأتاحت القسائم الذكية للمستفيدين الحصول على المواد الغذائية بشكل مباشر من المتاجر ومراكز التموين المعتمدة من برنامج الأغذية العالمي في المجتمع المحلي، والتي يزيد عددها على 300 متجر في فلسطين، وذلك عبر رمز تعريفي يتلقاه المستفيدون على هواتفهم المحمولة.

تعاون وتنسيق

وقالت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: بدأت عمليات التوزيع لمبادرة «المليار وجبة» في العديد من الدول خلال الأسابيع الأولى من انطلاق المبادرة. واكتمال عمليات توزيع 9.7 ملايين وجبة في فلسطين بصيغة قسائم إلكترونية فورية بسرعة قياسية هو نتيجة مباشرة للمستوى المتميز من التعاون والتنسيق بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

وأضافت النعيمي: الدعم الغذائي الذي توفره مبادرة المليار وجبة للأفراد والأسر هو ترجمة للحراك المجتمعي الشامل الذي رافق الحملة في كافة أنحاء الدولة وسرّع تحقيق هدفها المنشود بما يعكس قيم التكافل والتضامن والعطاء والأخوّة التي يتشاركها المجتمع الإماراتي مع الأشقاء والأصدقاء وشعوب العالم.

وقالت: تحرص مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على أن تكون سنداً وعوناً للجميع، وأن تمد يد المساعدة في مختلف مجتمعات العالم وفي كل الظروف.مساهمة دولية

بدوره، قال مجيد يحيى مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في الإمارات والممثل لدى دول مجلس التعاون الخليجي: نشكر مبادرة «مليار وجبة» ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على هذه المبادرة الأكبر والأشمل للدعم الغذائي المباشر في تاريخ المؤسسة، ونؤكد أهمية الشراكة بيننا والتي حققت نجاحاً نوعياً جديداً بإنجاز توزيع جميع القسائم الذكية الفورية المخصصة للمستفيدين في فلسطين.

وأكد أن «المليار وجبة» تشكل فصلاً جديداً في الشراكة طويلة الأمد بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج الأغذية العالمي، التي تنضوي تحتها اليوم عشرات المبادرات والمؤسسات الخيرية والإنسانية.

مساهمة

أشركت «المليار وجبة» التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية كافة فعاليات وشرائح مجتمع الإمارات في أهدافها الخيرية والإنسانية، وفي المساهمة المجتمعية في تقديم الدعم والأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً. وبدأت سلسلة مبادرات العون الغذائي من المؤسسة في شهر رمضان المبارك 2020 بحملة «10 ملايين وجبة»، وأعقبتها حملة «100 مليون وجبة» خلال شهر رمضان 2021 والتي سجلت بدورها رقماً قياسياً بتحقيق أكثر من ضعف هدفها ووصلت إلى 220 مليون وجبة، لتأتي مبادرة «المليار وجبة» الحالية لتتوج هذه الجهود وتوفر شبكة أمان غذائي للمحتاجين في 50 دولة في 4 قارات.

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