«أبوظبي للإسكان» تعلن نتائج جائزة الأفراد الداخلية «أنت كفو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان نتائج جائزة الأفراد الداخلية «أنت كفو» في دورتها للعام 2021 – 2022، والتي تهدف إلى تكريس مفاهيم التميز والإبداع والابتكار والجودة في العمل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وجاء إطلاق الجائزة في إطار رؤية الهيئة لمواصلة مسيرة التميز والريادة وتوفير بيئة عمل تنافسية تقود موظفي الهيئة بمختلف مناصبهم للوصول لمستويات متميزة من الأداء والإبداع وتطوير الذات، وذلك انطلاقاً من أهمية إبراز الجهود الدؤوبة على مستوى الأفراد وتكريم أصحاب الإنجازات المتميزة.

وبدأت الهيئة منذ نوفمبر العام الماضي باستلام طلبات الترشح للجائزة عن الفئات القيادية الإشرافية والفئات القيادية المهنية، والفئات الأخرى قبل البدء بعملية التقييم الفعلي التي تقوم على مجموعة من المعايير؛ حيث يقوم المقيمون بزيارات مكتبية إلى المرشحين للاطلاع على واقع عملهم، واستلام الأدلة والوثائق الداعمة، ومن ثم يتم التقييم بناء على المعايير المعتمدة والممارسات المطبقة بمنهجية محددة وواضحة.

وقال الدكتور محمد راشد الهاملي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: تأتي الجائزة في إطار سعينا في هيئة أبوظبي للإسكان إلى تقديم خدمات ريادية تسهم في مواصلة مسيرة التميز والابتكار والإبداع التي يتسم بها موظفونا، وذلك من خلال الدعم والتحفيز الداخلي للموظفين ودفعهم لتقديم أفضل ما لديهم من طاقات وخبرات ومهارات وبالتالي تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وبما يحقق رؤية الهيئة وتطلعاتها المستقبلية. ومن جانبهم، تقدم الموظفون المشاركون في المنافسة على الجائزة بالشكر إلى إدارة الهيئة على تبنيها مثل هذه البرامج والجوائز التي تسهم في تعزيز التنافس الإيجابي.

مهام

تأسست هيئة أبوظبي للإسكان من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية، والتي تشمل: تنفيذ برامج إسكان المواطنين وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية وتطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج واستلام الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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