الرئيس الأرجنتيني وسفير الإمارات يبحثان التعاون

المصدر: ( بوينس آيرس ـ وام)

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استقبل ألبرتو فيرنانديز، رئيس جمهورية الأرجنتين، سعيد عبدالله سيف جوله القمزي سفير الدولة لدى الأرجنتين، إلى جانب عدد من سفراء دول الخليج الشقيقة المعتمدين لدى بلاده في القصر الرئاسي في العاصمة بوينس آيرس. ونقل القمزي خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الرئيس فيرنانديز وتمنياتهما له بالتوفيق ولبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه حمل رئيس الأرجنتين السفير تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. كما جرى بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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