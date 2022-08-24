الشيباني يلتقي مجلس رؤية الشباب في «إسلامية دبي»

المصدر: ( دبي - البيان)

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عقد مجلس رؤية الشباب بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أول أمس حواراً مع الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بعنوان «خذ مثال» عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» الاتصال المرئي، موجهاً كلمته وخلاصة تجربته عن مسيرة الإنجاز والنجاح والكفاح لشباب الموظفين بالدائرة والموظفين الجدد.

وأعرب أعضاء مجلس رؤية الشباب بالدائرة عن سعادتهم بلقاء قامة جمعت في جعبتها الماضي والحاضر لتكن هذه الشخصية بأبعادها المختلفة التي شقت طريقها لتكون خير مثال لشباب اليوم، فشباب اليوم لا يمكن أن يمضوا قدماً دون مرجع يستند إليه ليكملوا السير بخطى ثابتة في درب التحديات والاسترشاد بالنماذج كأمثلة حية وواقعية من الدائرة.

وأعرب الشيباني في كلمته عن فخره بلقاء شباب الموظفين بالدائرة فهم جزء من شباب الوطن، وهم اللبنة الأساسية التي تبنى عليها الأوطان، وهم العنصر الأهم في صناعة المستقبل، مؤكداً ثقة القيادة الرشيدة في الدولة بالشباب وإمكاناتهم وإيمانها بمحورية دورهم في مختلف المجالات. وقال الشيباني: إن عملية التعلم مستمرة، وهي عملية نسعى لها لتتوسع بنا دائرة المعرفة والخبرة، والنظرة إلى الحياة، لافتاً أن تغيير المكان سهل أما تغيير الإنسان فهو الأصعب، وهذا هو التحدي.

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