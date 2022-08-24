حاكم رأس الخيمة يشيد بالعلاقات بين الإمارات والصين

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، لي شيوي هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه، والوفد المرافق له.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

وعبر لي شيوي هانغ، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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