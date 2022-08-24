نورة السويدي: الإماراتية شريك في البناء المستدام للمؤسسات

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجالس أبوظبي بديوان الرئاسة، جلسة حوارية بعنوان «استدامة عطاء»، التي أقيمت بمجلس ربدان في أبوظبي ضمن فعالياته بمناسبة يوم المرأة الإماراتية للاحتفاء بجهود ابنة الإمارات ودورها الفعال في مختلف مناحي الحياة، وحظيت بحضور واسع من الجانب النسائي في المجتمع بمختلف فئاته.

أدارت الجلسة، عائشة البدواوي، مساعد أول، وقدمها كل من الدكتورة نضال الطنيجي، مدير عام دار زايد للثقافة الإسلامية، والمقدم الدكتورة آمنة البلوشي، رئيس جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، المدير الإقليمي للشرط النسائية العربية، والدكتورة غوية النيادي، نائب رئيس أول الخدمات الطبية لمجموعة أدنوك، مستشار لجنة التوازن بين الجنسين لمجموعة أدنوك.

وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يحظى بمكانة خاصة في الدولة، لأننا نحتفي بتجربة إماراتية ريادية، لفتت أنظار العالم إليها في مجال التوازن بين الجنسين، بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة التي حرصت منذ قيام الاتحاد على دعم المرأة ومساندتها وتأييدها بقوة، مما كان له أكبر الأثر في احتلالها الصدارة بجدارة، وفي الوقت ذاته كانت ابنة الإمارات أهلاً لهذه الثقة فعملت بكل إخلاص وجهد، لدفع مسيرة التنمية، إلى أن غدت شريكاً مؤثراً في مسيرة البناء المستدام لمؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً طويلة في مجال التمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي للمرأة، وهو نهج أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال توفير الفرص المتكافئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتقدم الوظيفي، والذي سار على نهجه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، واليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تبدأ دولة الإمارات مرحلة جديدة في تاريخها، تواصل معها بنات الوطن مساعيهن لاستكمال مسيرة التنمية المباركة التي بدأت قبل خمسين عاماً، بمداد لا ينفد من الانتماء إلى الوطن والولاء لقيادته الرشيدة.

وأضافت: «في هذه المناسبة العزيزة نجدد العهد والوعد بأن يواصل الاتحاد النسائي العام، في ظل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات، العمل المخلص والجاد للحفاظ على المكتسبات والإنجازات الوطنية، لابتكار أفكار ومبادرات من شأنها تمهيد الطريق أمام بنات الإمارات وتعزز إمكاناتهن، ولمواكبة الجديد وتسخيره لخدمه التنمية والتقدم والذي يمثل أساس عملنا وتفكيرنا، بما يخلق المزيد من الفرص التنموية للمرأة الإماراتية والمساهمة في استثمار قدراتها ومهاراتها لخدمة وطنها ومجتمعها، في ظل تعاون الاتحاد النسائي العام مع شركائه الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية».

تمكين

تحدثت الدكتورة نضال الطنيجي، مدير عام دار زايد للثقافة الإسلامية، عن المراحل المختلفة لرحلة التمكين السياسي للمرأة في الدولة والتي بدأت في وقت مبكر من قيام الاتحاد مع استشراف قيادتنا الحكيمة الدور الكبير للمرأة في إحداث تأثير اجتماعي مستدام وأن تشارك في صناعة التغيير الإيجابي، كما تنظر إلى تمكين المرأة باعتباره أمراً حاسماً في تفعيل المشاركة السياسية في الدولة، معربة عن اعتزازها بالثمار التي قدمتها مسيرة التمكين السياسي ببلوغ عدد النساء العضوات في المجلس الوطني الاتحادي من 9 إلى 20 عضوة من أصل 40 عضواً إجمالياً في أحدث جولة من الانتخابات والتعيينات بنسبة تمثيل نسائية بلغت 50%.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز