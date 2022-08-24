تكريم 51 شخصية نسائية ملهمة عبر «إماراتيات منجزات»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أطلقت شركة تمكين و«ستارت إيه دي»، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة تمكين والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، وبالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دولة الإمارات، والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، إصداراً بعنوان «إماراتيات منجزات»، يتضمن قصص نجاح لـ51 امرأة إماراتية قائدة وملهمة ورائدة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المختلفة، من خلال عرض خبراتهن وأفكارهن الملهمة.

نسخة

وقد تسلمت النسخة الأولى من الكتاب، نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، بحضور ريما المقرب، رئيسة مجلس إدارة شركة تمكين وعضو مجلس أمناء جامعة نيويورك، وهناء بركات، مدير مساعد أول في منصة «ستارت إيه دي»، ونهال شيخ، المديرة المساعدة للاتصالات، وروبن سولمن، مستشارة الشؤون الثقافية والإعلامية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في أبوظبي.

قصص ملهمة

وتم تكريم سيدات الأعمال في احتفالية تضمنت الإطلاق الرسمي لكتاب «إماراتيات منجزات»، تلاه جلسة حوارية لمناقشة المعاني والقصص التي يحملها شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2022 «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في وقت سابق من هذا العام.

من جانبها نقلت معالي د. ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات وشكرها لهذه المشاركة في يوم المرأة الإماراتية، وفخرها بأبناء وبنات الإمارات على حد السواء، الذين أثبتوا وعلى مدى العقود الماضية أنهم أهل للثقة، مضيفة معاليها إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك نموذج نحتذي به جميعاً، ونتشرف بالسير على خطاها ومواصلة مسيرتها الحافلة لإرساء مستقبل مزدهر لدولتنا الحبيبة وللإنسانية جمعاء، حيث أرسلت سموها القيم والمبادئ الداعمة للمرأة وعملت على دفعها للحصول على أعلى مستويات التعليم وتشجيعها على المشاركة في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

تنوع

من جانبها قالت سلوى الزحمي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة splco Itd رئيسة مجموعة هندسة البرمجيات في جامعة خليفة إن إصدار إماراتيات منجزات الذي شمل 51 شخصية نسائية مواطنة مبدعة في مجالات عديدة، يسلط الضوء على النساء اللواتي لهن بصمات واضحة في مجالات متنوعة ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة ودعمها في مختلف الصعد وترك العنان لها للإبداع والتطور، متوجهة بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها اللامحدود للمرأة الإماراتية، ولافتة إلى أن الدور الذي قدمته مؤسستها وجعلها توجد بين 51 شخصية نسائية ملهمة هو التدقيق للغة البرمجيات والتأكد من صحتها وخلوها من الثغرات الأمنية وتسريعها على الحوسبة الرقمية.

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