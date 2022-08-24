«دبي لرعاية النساء» تنال جائزة الحوكمة الرشيدة

المصدر: (دبي - البيان)

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مُنحت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال جائزة الحوكمة الرشيدة العالمية 2022 في مجال تمكين المرأة، وهي الجائزة السنوية التي تنظمها مؤسسة كامبردج أي إف إيه في المملكة المتحدة.

وقالت شيخة سعيد المنصوري المديرة العامة للمؤسسة بالإنابة إن منح المؤسسة جائزة الحوكمة الرشيدة العالمية 2022 في مجال تمكين المرأة، يأتي ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، الساعية إلى تعزيز منظومة الخدمات الاجتماعية، وفي ظل الدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

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