ورشة تناقش جراحة وترميم الشفة الأرنبية والحنك المشقوق

المصدر: دبي - البيان

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نظمت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ورشة عمل حول جراحة وترميم الشفة الأرنبية والحنك باستخدام الاستعاضات الصناعية، وذلك بالتعاون مع أطباء الأسنان وأخصائيي الاستعاضات السنية بمستشفى دبي للأسنان، إلى جانب أخصائيي تثقيف صحة الفم والأسنان، حيث استهدفت الورشة أطباء الأسنان المختصين بعلاج تشوهات الفك والشفة.

وعُقدت الورشة برعاية مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية، وهي فرع من مؤسسة عملية الابتسامة الخيرية الدولية، تأسست تحت رعاية حرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، وتوفر المؤسسة علاجات مجانية للأطفال الذين ولدوا بتشوهات في الفك والشفة.

تدريب

وتضمنت الورشة جلسات تعليمية عن بعد، بالإضافة إلى دورة تطبيقية في مختبر الاستعاضات السنية في مستشفى دبي للأسنان، حيث تدرب الأطباء على أحدث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

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