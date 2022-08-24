مستشفى الكويت بالشارقة يفعّل عيادة لمرضى الصداع النصفي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مستشفى الكويت بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تفعيل عيادة متخصصة لمرضى الصداع النصفي، بهدف توفير أحدث أساليب العلاج التي تواكب الخطط التطويرية الرامية إلى رفع جودة وكفاءة الخدمات العلاجية، وتلبية متطلبات المتعاملين في جميع المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة.

وجاء تفعيل العيادة خلال فعالية نظمتها تحت شعار «معاً للوصول لعلاج الصداع النصفي»، كما تزامنت مع توفير مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لأحدث العقاقير والأدوية العلاجية الموجهة لعلاج الصداع النصفي، التي تم اعتمادها من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

وهدفت الفعالية إلى تعزيز التواصل المجتمعي ورفع الوعي بالمرض وأسبابه والعوامل التي تزيد من حدته، وتسليط الضوء على أحدث آليات العلاج، لا سيما أن العديد من المترددين على عيادة الأعصاب في مستشفى الكويت يعانون من الصداع النصفي، وأن معظمهم من النساء، بسبب التغيرات الهرمونية وانخفاض هرمون الأستروجين.

شارك في الفعالية عفراء سالم مدير مستشفى الكويت بالشارقة، بالإضافة إلى الدكتور عيسى المعلمي مساعد المدير للشؤون الطبية والفنية، والدكتور ديفيدوث نايك استشاري المخ والأعصاب، والدكتور كريم مصطفى رئيس قسم الطوارئ في المستشفى، وعدد من الأطباء الممرضين والمتخصصين بعلاج المرض.

وقال الدكتور ديفيدوث نايك في محاضرة توعوية ضمن الفعالية: «إن الصداع النصفي، وهو نتيجة نشاط غير طبيعي يؤثر بشكل مؤقت على الإشارات العصبية والكيميائية والأوعية الدموية في الدماغ، مما يتسبب بصداع شديد في أحد جانبي الرأس مع غثيان، وتستمر الأعراض من أربع ساعات إلى ثلاثة أيام».

وأوصى الدكتور كريم مصطفى بضرورة توخي الحذر في استخدام بعض العقاقير والأدوية الحديثة مع مرضى الشرايين التاجية وارتفاع ضغط الدم.

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