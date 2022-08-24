أحمد بن حميد النعيمي يشهد اختتام «صيفنا سعادة»

المصدر: عجمان - وام

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شهد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، بحضور موزة إبراهيم الأكرف السويدي، وكيل وزارة تنمية المجتمع، حفل اختتام فعاليات وأنشطة البرنامج الصيفي «صيفنا سعادة» بنسخته الثالثة، والذي نظمته حكومة عجمان في فندق فيرمونت، برعاية ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية.

شارك في البرامج والأنشطة المتنوعة التي شملها «صيفنا سعادة» هذا العام، 4500 مشارك بواقع 1079 في البرامج والفعاليات التطويرية، و2571 في البرامج والفعاليات الرياضية، و130 مشاركاً في البرامج والفعاليات الدينية، و545 مشاركاً في البرامج والفعاليات المجتمعية، و175 في البرامج والفعاليات الثقافية والعلمية.

وقام الشيخ أحمد بن حميد النعيمي راعي الحفل، يرافقه أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة، بتكريم الجهات والدوائر المشاركة والداعمة، والتي ساهمت في إنجاح البرنامج الصيفي، وعددها 20 دائرة ومؤسسة، وتكريم المتعاونين مع البرنامج وعلى رأسهم الشيخة نورة حميد النعيمي مدير مركز عجمان X بدائرة البلدية والتخطيط، إلى جانب الجهات الإعلامية التي خصّصت تغطية مميزة للبرنامج، وفي مقدمتهم وكالة أنباء الإمارات التي تميزت بكونها الأكثر متابعة للبرنامج.

وشاركت موزة إبراهيم الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع، مع راعي الحفل في تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة وطن»، حيث نالت أسرة عبد الله علي سند السويدي المركز الأول.

كما تم تكريم الفائزين بجوائز التميز، حيث نالت لطيفة محمد المطروشي، من دائرة عجمان الرقمية جائزة أفضل منسق برامج، وحصلت دائرة المالية، برنامج القائد المالي، على أفضل تغطية إعلامية، وحصل دبلوم ريادة الأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية على المركز الأول كأفضل برنامج، بينما فازت دائرة البلدية والتخطيط بجائزة الجهة المتميزة.

دعم

قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إن الدعم والاهتمام والرعاية من سمو ولي عهد عجمان للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» من أهم أسباب نجاحه في هذه النسخة، مشيداً بالجهود المبذولة من الجهات المشاركة واللجان المنظمة، وبتنوع الفعاليات والبرامج التطويرية والمجتمعية والرياضية والعلمية والدينية.

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