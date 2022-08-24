بلدية الشارقة تجري 109796 فحص لياقة طبية بالنصف الأول

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إجراء 109,796 فحص لياقة طبية في النصف الأول من العام الجاري، في مراكز اللياقة الطبية بفروعها كافة المنتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة كمركز الناصرية ومركز الصجعة والمنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي والمنطقة الصناعية الرابعة، حيث تهدف هذه الفحوص إلى تعزيز منظومة الصحة العامة في الإمارة واستخراج شهادات اللياقة الطبية اللازمة لإصدار وتجديد الإقامة.

وأكدت الدكتورة أمل الشامسي مديرة إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية مدينة الشارقة أن مراكز اللياقة الطبية مجهزة بأفضل الأجهزة والمعدات اللازمة لتحليل العينات بصورة دقيقة وإعطاء النتيجة للمتعامل في وقت قياسي، حيث تقدم مجموعة من الخدمات كإصدار وتجديد بطاقة الصحة المهنية، وإجراء الفحص الطبي للإقامة، والتطعيمات ضد التهاب الكبد الوبائي.

وأوضحت أن إدارة خدمات الصحة العامة أصدرت في النصف الأول من العام الجاري ما يقارب 136,761 شهادة صحية.

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