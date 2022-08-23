50 كشافاً يتعرفون على أساسيات التصوير والتواصل الاجتماعي في «دبي للإعلام»

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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نظمت مفوضية كشافة دبي ورشة أساسيات التصوير الفوتوغرافي والتواصل الاجتماعي بمقر مؤسسة دبي للإعلام وذلك ضمن فعاليات المخيم الصيفي «الكشفية تكنولوجيا وابتكار» والذي تنظمه جمعية كشافة الإمارات بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومؤسسة دبي للإعلام، وشارك في الورشة 50 كشافاً يمثلون المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي، وتضمنت فعاليات الورشة زيارة لاستوديوهات مؤسسة دبي للإعلام للتعرف على مراحل البث التلفزيوني والإذاعي وعمليات الإعداد التي تصاحب كل عمل يتم بثه تلفزيونياً أو إذاعياً، بالإضافة إلى تعلم أساسيات التصوير الفوتوغرافي من خلال ورش عمل في أساسيات التصوير، وأهمية التواصل الاجتماعي في الوقت الحاضر وضرورة العمل على تنظيم آلية الدخول والتفاعل عليه، بالإضافة إلى أساسيات وأخلاقيات مواقع التواصل الاجتماعي.

أنشطة متنوعة

ومن جانبه أوضح اللواء عبد الرحمن رفيع رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي أن هذه الورشة والزيارة لمؤسسة دبي للإعلام تعد بمثابة ختام للمخيم الصيفي والذي نظمته المفوضية وعلى مدار الشهرين الماضيين والذي تنوعت فيه الأنشطة بين الترفيهية والمغامرات والتثقيفية والتطوعية بهدف التنوع فيما يكتسبه الكشافون المشاركون في المخيم من مهارات ومعارف، ليكون صيفاً مليئاً بالتحدي والإثارة والمتعة والتعلم، وارتأت المفوضية أن تختتم تلك الأنشطة بورشة وزيارة لمؤسسة دبي للإعلام إيماناً منها بأهمية العمل الإعلامي ودوره الكبير في المجتمع، وضرورة أن يتم تثقيف أبنائنا من الفتية والشباب على مهاراته الأساسية، وأن يكونوا ملمين بكل أدواته حتى لا يكونوا فريسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ولاسيما في ظل هذا العالم المفتوح على كل شيء وأصبح كل شيء متاحاً، فالجميع في حاجة ماسة إلى التعرف على أساسيات وأخلاقيات التواصل الاجتماعي وكيفية البقاء آمنين عليه، بالإضافة إلى اكتساب المهارات اللازمة لبناء جيل من الإعلاميين الصغار يساهمون في الارتقاء بالعمل الكشفي في مفوضية كشافة دبي وجمعية كشافة الإمارات بشكلٍ عام.

وثمن خليل رحمة المدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي، العلاقة الممتدة مع مؤسسة دبي للإعلام، ودورها الفاعل في النهوض الفكري في المجتمع، وحاجة المفوضية إلى استثمار مثل تلك العلاقات مع المؤسسات الإعلامية من أجل إبراز دور المفوضية والأنشطة والفعاليات التي تقدمها من أجل المساهمة في بناء جيل من الشباب المتسلح بقيم المجتمع وعاداته وتقاليده والمدرك لتحديات العصر، ليكون بحق مواطناً فاعلاً قادراً على إحداث أثر إيجابي في المجتمع.

وأشار إلى الدور الفاعل الذي تقدمه مؤسسة دبي للإعلام من خلال وسائلها المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية وأيضاً الرقمية في دعم الحركة الكشفية وتسليط الضوء على كافة الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الجمعية في المجتمع الإماراتي بشكلٍ عام وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وأكمل أن المفوضية حريصة على تدعيم الشراكات مع المؤسسات ذات العلاقة في إمارة دبي، التي نتج عنها العديد من الفعاليات المميزة على مدار النشاط الصيفي بدايةً من الشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وإسعاف دبي، واليوم نكللها بالتعاون المثمر مع مؤسسة دبي للإعلام، لنقدم لأبنائنا الكشافين حصيلة كبيرة من الأنشطة المتميزة التي تثري مهاراتهم وقدراتهم وتسهم في تنميتهم التنمية الشاملة التي تحقق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة.

أخلاقيات

وقدم الدكتور حميد الزعابي بمؤسسة دبي للإعلام ورشة تحت عنوان أساسيات وأخلاقيات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، وركز فيها على مفهوم الأخلاقيات المهنية، ومفهوم وسائل التواصل الاجتماعي، والمواطنة الرقمية، وفوائد المواثيق الأخلاقية في وسائل التواصل الاجتماعي، مركزاً على نماذج من صحافة المواطن وتطرق إلى أهمية قانون الإعلام وفعاليته.

وقدم المخرج أحمد إمام ورشة التصوير الفوتوغرافي مستخدماً أحدث الطرق التدريبية على التصوير واستخدام الكاميرات، كما شملت زيارة الطلبة التعرف على الاستوديوهات والأقسام المختلفة مثل الجرافيك والتصميم وتعرف الطلبة على طرق صناعة الإعلانات بوسائطه، كما تعرفوا على برنامج البث المباشر وتحاور معهم المذيع جمعة بن ثالث.

وكرمت كشافة دبي عارف سلطان الرحومي مدير قسم الخدمات الحكومية والتشريفات، وأحمد محمد البلوشي مشرف التشريفات، وهبة السمت مدير قسم الإعلام الرقمي والراديو والتليفزيون، ونخبة من المذيعين والمشرفين والمنتجين والمخرجين والمدربين.

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