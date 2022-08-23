سيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة موزة السويدي

المصدر: وام

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قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء في وفاة موزة عبدالله صالح السويدي أرملة المرحوم عمير بن يوسف المهيري ووالدة كل من محمد عمير بن يوسف وسعيد عمير بن يوسف وأحمد عمير بن يوسف وخليفة عمير بن يوسف وعبدالله عمير بن يوسف وذلك بمجلس البطين.

كما قدم واجب العزاء معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد والمعزون عن صادق تعازيهم لأسرة وذوي الفقيدة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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