حمدان بن زايد يستقبل وفد منتدى أبوظبي للسلم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر الرباط بالمملكة المغربية أعضاء مجلس أمناء منتدى أبوظبي للسلم برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس منتدى أبوظبي للسلم.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالعلامة الشيخ عبدالله بن بيّه والوفد المرافق له.

واطلع سموه من رئيس المنتدى على نتائج أعمال مجلس الأمناء الذي كان يعد لمؤتمر المنتدى في دورته التاسعة والمقرر انعقاده في أبوظبي في شهر نوفمبر القادم.

كما اطلع سموه على مجمل أنشطة وجهود المنتدى ومختلف الشراكات الاستراتيجية التي تربطه حول العالم والتي تسعى إلى نشر ثقافة السلم والتعايش في ظل القيادة الرشيدة للدولة.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وسعادة العصري سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المغرب وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وسعادة خديم عبدالله الدرعي الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة القابضة وسعادة خليفة الظاهري المدير التنفيذي لمنتدى أبوظبي للسلم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز