شرطة الشارقة تطلع على أفضل الممارسات المبتكرة في المشاريع الأمنية

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بمكتبه وفداً من شركة «بيونديكس للذكاء الاصطناعي»، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد الزرعوني، ومحمد عبد الرحمن الزرعوني المدير التنفيذي للشركة. ‏وتهدف الزيارة إلى اطلاع شرطة الشارقة على أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال المشاريع الأمنية المبتكرة والروبوت والذكاء الاصطناعي، والتي تعزز بدورها من جاهزية العمل الأمني، بما يضمن تحقيق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل في ترسيخ ثقافة الابتكار، وتكوين قيادة شرطية رائدة مستدامة ومبتكرة.



حلول



ورحب اللواء الشامسي بالوفد الزائر، وأشاد بالمكانة الريادية التي تتمتع بها شركة «بيونديكس للذكاء الاصطناعي» في مجال تقديم كل الخدمات والحلول الأمنية في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت، والتي تسهم في تطوير وتحسين الأداء والإنتاجية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة والتواصل مع مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة الخاصة، بما يسهم في تبادل الأفكار والرؤى التي تدعم توجهات الطرفين المتمثلة في تعزيز جودة الحياة في إمارة الشارقة.

وفي ختام الزيارة أهدى اللواء الشامسي الوفد الزائر درع القيادة العامة لشرطة الشارقة، متطلعاً إلى استمرار التعاون الوثيق بين الجهتين.

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