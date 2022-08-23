بلدية أبوظبي تنظم حملة لمراقبة اشتراطات السلامة المهنية في مواقع العمل

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن ممثلاً في إدارة البيئة والصحة والسلامة، وبالتعاون مع إدارة التفتيش في مركز بلدية الوثبة، حملة ميدانية استهدفت العاملين في قطاع البناء والإنشاء بالمواقع الإنشائية في مدينة الرياض، وذلك للتأكد من التزام جميع المقاولين والاستشاريين باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، حفاظاً على سلامة كافة أفراد المجتمع.

وحرص مفتشو البلدية، خلال الحملة التي استمرت لـ 5 أيام متوالية، على التأكد من التزام الجميع بمتطلبات الوقاية من الحرائق في الكرفانات «المكاتب المؤقتة للمواقع الإنشائية»، والتي من بينها: توفير أجهزة تكييف مناسبة وبحالة جيدة يتم صيانتها بشكل دوري، وأن تكون التوصيلات الكهربائية في الكرفانات آمنة ومطابقة للمواصفات، وكذلك توفر جدران عازلة للحرائق في الكرفانات والمخازن.

وعمل مفتشو البلدية على التأكد من توفير أجهزة إنذار الحريق ومعدات مكافحة الحريق بأنواعها في الكرفانات، والتزام الجميع بعدم استخدام اسطوانات الغاز للطبخ، والتوعية بعدم التدخين بشكل نهائي في الكرفانات، وكذلك الالتزام بنظافة الكرفانات من الداخل والخارج، والتأكد من عدم حرق المخلفات في المواقع الإنشائية، حفاظاً على البيئة الصحية النظيفة وعلى سلامة الجميع.

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