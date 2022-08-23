الإمارات تعلن البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام 2022-2023

المصدر: البيان

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أعلن هزاع المنصوري، المتحدث الرسمي عن قطاع التعليم، خلال إحاطة إعلامية استثنائية لحكومة الإمارات، تحديث البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2022-2023 بما يضمن الحفاظ على ما حققته الإمارات من نجاحات كبيرة في مواجهة جائحة كوفيد-19، وجاء في البروتوكول:

- يشترط على الطلبة من عمر 12 سنة فما فوق والكوادر الإدارية والتعليمية ومزودي الخدمات الحصول على نتيجة فحص سلبية لفحص مخبري PCR لا تزيد مدتها على 96 ساعة من بدء أول يوم دراسي دون الحاجة إلى إجراء فحص دوري حيث تم اعتماد استراتيجية ظهور الأعراض فقط لإجراء الفحص.

- السماح لكافة الطلبة الالتحاق بالتعليم الحضوري يشمل ذلك غير المطعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم.

- الاكتفاء بالفحص المخبري حسب نظام المرور الأخضر لدخول الحرم الجامعي لغير المطعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم .

-إلغاء المسافة داخل المنشآت التعليمية وتركها لتقديرات كل منشأة تعليمية ويطبق ذلك على الحافلات.

- إلغاء الفحص الحراري للطلبة والموظفين على أن يلتزم كل من يشعر بارتفاع درجة الحرارة بعدم القدوم للمنشأة التعليمية شرط الحصول على إجازة مرضية اذا كانت النتيجة سلبية.

- الإبقاء على إلزامية لبس الكمام داخل الأماكن المغلقة، ويتاح خيار التعلم والعمل عن بعد للطلبـة والكوادر الإدارية والتعليمية المصابين بكوفيد-19 أو ممن لديهم أعراض تنفسية إلـى حيـن إجـراء الفحص الطبي، والتزام سائقي الحافلات والمشرفين بإجراءات السلامة العامة كلبس الكمام وتعقيم اليدين.

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