"طرق دبي" تخرّج 86 طالب وطالبة في برنامج " أجيال"

المصدر: البيان

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قامت هيئة الطرق والمواصلات بتخريج 86 طالباً وطالبة في المرحلتين الثانوية والجامعية ضمن برنامج التدريب الصيفي السنوي «أجيال» والذي يهدف إلى تأهيل الطلبة المنتسبين على المهارات والاتجاهات المهنية العامة، المتمثلة في القدرة على إدارة الأفراد والتخطيط والمبادرات الذاتية والتقييم وتطوير العمل من أجل تمكينهم من المهارات المطلوبة في سوق العمل، وشهد حفل التخريج سلطان الأكرف مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة.

وتميّز البرنامج هذا العام الذي أنطلق في تاريخ 22 يونيو واستمر إلى 17 أغسطس بأنه تضمن تدريب ميداني تعرّف الطلبة خلاله على بيئة العمل والقيام بالأعمال التي تحتاجها المهنة والتعرّف على الكفاءات والخبرات المتوفرة في الهيئة، حيث تعرّف الطلبة على مؤسسات وقطاعات الهيئة والمهام التي تقوم بها بالإضافة للجانب النظري الذي تضمن ورش ومحاضرات.

ويأتي إطلاق وتنفيذ برنامج "أجيال" سنوياً تماشياً مع الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تحثّ على تعزيز المسؤولية المجتمعية وتدريب المواهب، وذلك لإعداد وتأهيل جيل من الشباب يتميز بفكر ريادي ويهتم بشؤون البحث والتطوير في مجالات الإدارة والهندسة والتخطيط.

وأعرب الطلبة عن امتنانهم وتقديرهم للهيئة التي أتاحت لهم الفرصة للتدريب والاستفادة من وقتهم في إجازة الصيف وذلك من خلال المشاركة في برنامج " أجيال"، وأكدوا على أهمية المشاركة التي استفادوا منها الكثير وجعلتهم متمكنين أكثر في المجال المعرفي والعملي.

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