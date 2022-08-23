سعيد الطاير يتفقد سير العمل في مشاريع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

المصدر: البيان

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تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. ، حيث تشكل مشاريع المجمع التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل، أهم الأسس لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

واستمع معالي سعيد محمد الطاير من مسؤولي شركة "شعاع للطاقة 3"، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي وفريق المشروع، عن التقدم المحرز في المشروعين الثاني والثالث ضمن المرحلة الخامسة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، حيث حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً عالمياً بحصولها في العام 2019 على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6953 سنت أمريكي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة. وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي شركة "شعاع للطاقة-3 " لتنفيذ المشروع وتمتلك 60% من أسهمها وذلك بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار والذي يمتلك 40% من الأسهم المتبقية من الشركة.

ويسير العمل في المرحلة الخامسة من المجمع وفق الجدول الزمني المحدد، وستصل قدرتها الإجمالية إلى 900 ميجاوات باستثمارات تقدر بـنحو 2 مليار و58 مليون درهم. وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع الثاني نحو 93.3%، و23.06 % للمشروع الثالث.

وبجري تنفيذ المرحلة الخامسة باستخدام أحدث الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة، وتستخدم الروبوتات المؤتمتة بالكامل لتنظيف الألواح الشمسية من دون أي تدخل بشري مما يساعد أيضا برفع كفاءة التنظيف بشكل فعال.

وارتفعت القدرة الإنتاجية للمشروع الأول ضمن المرحلة الخامسة من 300 ميجاوات إلى 330 ميجاوات حيث تسجل مؤشرات أداء أعلى من المتوقع منذ بدء التشغيل التجاري خلال السنة الماضية.

وستوفر المرحلة الخامسة الطاقة النظيفة لأكثر من 270,000 مسكن في دبي، وستسهم في الحد من 1.18 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وسيتم تشغيلها على مراحل حتى عام 2023.

كما تفقد معالي الطاير تقدم سير العمل في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 950 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المستقل.

واستمع معاليه من مسؤولي شركة "نور للطاقة 1" للتقدم الحاصل في هذه المرحلة التي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية. وقد بلغت نسبة الإنجاز الكلي للأعمال الانشائية 90%.

وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده "أكوا باور" شركة"نور للطاقة 1" لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية حيث تمتلك الهيئة 51% من الشركة بينما تمتلك "أكوا باور" 25% و"صندوق طريق الحرير" الصيني 24%.

وستستخدم هذه المرحلة ثلاث تقنيات مشتركة: منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات (3 وحدات بقدرة 200 ميجاوات لكل منها)، وأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً بقدرة 100 ميجاوات (بتقنية الملح المنصهر)، وألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات. وعند اكتمالها، ستكون المرحلة الرابعة أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة. وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320,000 مسكن، وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وتبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسیة التي تم تشغیلھا في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسیة 1627 میجاوات بتقنیة الألواح الشمسیة الكھروضوئیة، ولدى الھیئة مشاریع بقدرة 1233 میجاوات قید التنفیذ بتقنیتي الألواح الكھروضوئیة والطاقة الشمسیة المركزة.

ووصلت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة إلى 14,117 ميجاوات، وتبلغ نسبة القدرة الإنتاجیة للطاقة النظیفة نحو 11.5% من إجمالي مزیج الطاقة في دبي ومن المتوقع أن تصل إلى نحو %14 بنھایة العام الجاري.

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