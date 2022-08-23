«القافلة الوردية» تواصل مسيرتها الإنسانية للكشف عن سرطان الثدي

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصل العيادة الطبية المتنقلة، التابعة للقافلة الوردية، مسيرتها الإنسانية في تقديم فحوصاتها المجانية للكشف عن سرطان الثدي لأهالي بلدات ومدن إمارة الشارقة، والتي بدأتها منذ بداية العام الجاري، سعياً منها إلى نشر الوعي بقيمة وأهمية الكشف المبكر عن السرطان، حيث تثبت الدراسات والوقائع أن نسبة الحالات التي يتم الكشف عنها مبكراً تحظى بنسب مرتفعة جداً من الشفاء تصل لنحو 98%.

وتستمر العيادة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بتغطية مختلف مناطق الإمارة بالتعاون مع «دائرة شؤون الضواحي والقرى»، حيث شجعت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، المؤسسة الخيرية ذات النفع العام المعنية بمكافحة السرطان ومقرها دولة الإمارات، النساء للاستفادة من هذه الفرصة وإجراء الفحص الطبي في العيادة التي تزور مدنهن وبلداتهن.

عيادة متنقلة

العيادة تتجول في الذيد وكلباء وخورفكان، وتستخدم العيادة الطبية المتنقلة التابعة للقافلة الوردية نظام Tomosynthesis، إحدى تقنيات التصوير الثلاثي الأبعاد بالأشعة السينية، للكشف عن العلامات المبكرة لسرطان الثدي لدى النساء اللاتي لا تظهر عليهن أعراض، وستقدم فحص الماموغرام للنساء التي تتجاوز أعمارهن 40 عاماً.

وقدمت العيادة الطبية المتنقلة خدماتها للسيدات القاطنات في ضاحية سهيلة، وذلك من خلال مجلس ضاحية سهيلة في مدينة كلباء يومي 17 - 18 أغسطس الجاري.

وستنتقل العيادة إلى محطتها التالية، في مجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد، يومي 24 - 25 أغسطس، حيث تقدم الفحوص والاستشارات المجانية من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة ثم تحط رحالها في نادي سيدات الشارقة في كلباء يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر المقبل من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

نشر الوعي

وأطلقت «القافلة الوردية»، إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» المعنية بنشر الوعي حول سرطان الثدي، العيادة الطبية المتنقلة المتطورة في العام 2018، لتعزيز جهود المبادرة في رفع وعي المجتمعات، وتقديم الفحوصات الطبية المجانية لكافة أفرادها من جميع الجنسيات والثقافات ومستويات الدخل طوال العام، بالإضافة إلى تقديم تلك الفحوصات خلال مبادرة «مسيرة فرسان القافلة الوردية» السنوية.

وتم بناء العيادة المتنقلة لتصبح الوحيدة من نوعها في المنطقة، وتحظى برعاية «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون»، كما تبلغ القدرة الاستيعابية للعيادة الطبية المستقلة الحاصلة على ترخيص «وزارة الصحة ووقاية المجتمع» 40 فرداً في اليوم الواحد.

قيم خيرية

قال الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى: «تواصل الدائرة جهودها من خلال شراكاتها الفاعلة مع كافة المؤسسات المعنية بالمجتمع، لا سيما مع القافلة الوردية التي تعد إحدى المبادرات الخيرية الإنسانية الكبيرة التي تنطلق من إمارة الشارقة حاملة معها المساعي الإيجابية لتعزيز صحة المجتمع».

وأضاف: «نسعد بتواجد القافلة الوردية في عدد من ضواحي إمارة الشارقة، سواء في المنطقة الوسطى أو المنطقة الشرقية لنتشارك معها في المساهمة بترسيخ رسالتها الإيجابية الرامية إلى نشر الوعي بضرورة إجراء الفحوصات المبكرة للكشف عن السرطان».

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