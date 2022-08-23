شرطة دبي توزع مواد غذائية على 1600 أسرة متعففة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت الإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي مبادرة «سعادتكم غايتنا» بالتعاون مع مركز بطاقة «إسعاد»، وعدد من الجمعيات الخيرية في الدولة، ومشاركة قرابة 300 متطوع من شرطة دبي وفريق حمدان التطوعي، بهدف إسعاد الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود وتوزيع المواد الغذائية عليهم. وقالت أسماء العبيدلي، رئيس فريق الفعاليات في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، إن المبادرة تضمنت توزيع المواد الغذائية على 1600 أسرة متعففة وأصحاب ذوي الدخل المحدود.

وأوضحت العبيدلي أن المبادرات الإنسانية والمجتمعية من أبرز خطط الإدارة العامة للدعم اللوجستي، الهادفة إلى تحقيق توجهها الاستراتيجي في إسعاد المجتمع، إضافة إلى مد جسور التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وترسيخ قيم التطوع الداعية إلى التراحم والتكافل والعطاء، وما تخلّفه هذه المبادرات من أثر طيب على تقوية العلاقات الإنسانية وتوفير الأمان في المجتمع.

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