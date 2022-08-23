إنجاز الطرق الداخلية للسيوح في الشارقة نهاية سبتمبر المقبل

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

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أكد المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أنه سيتم الانتهاء من كافة الطرق الداخلية في منطقة السيوح نهاية سبتمبر المقبل، مبيناً أن بعض الطرق تحتاج أعمالاً من بعض الجهات ذات الصلة في الإمارة، كما أنه أحياناً يتم التوقف في بعض الأعمال الإنشائية في بعض الطرق لأسباب فنية، وأن ذلك لا يعني توقفاً تاماً، لافتاً إلى أن الهيئة لا تالو جهداً في توفير كافة الخدمات تيسيرا على الجمهور.

جاء ذلك خلال مداخلة له ظهر امس عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة والذي أكد خلالها أن الأعمال الإنشائية في الميدان بالقرب من نادي الشعب سوف تنتهي بنهاية نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أنه تم قطع شوط كبير في ذلك المشروع واجتياز العقبات بفضل تعاون كافة الجهات في الإمارة، كما أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ساندتنا في الكثير من أعمال الطرق – خصوصاً – في خطوط الكهرباء عالية الضغط في ذلك الموقع، لأنه يحتوي على أعداد كبيرة من خطوط الخدمات، لذلك كان لا بد من أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن العمل في الأيام التي تكون فيها الحرارة مرتفعة تفادياً لأي عواقب وخيمة.

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