«همة» يوصي بالتلاحم الأسري ويستعرض نماذج ملهمة

المصدر: (دبي - البيان)

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نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع جمعية أمهات أصحاب الهمم «همة» بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ملتقى قهوة همة تحت شعار «بأسرتي المتلاحمة همتي عالية».

وتمحور الملتقى الذي عُقد بمقر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم حول دور الوالدين في تعزيز التلاحم الأسري بين أفراد الأسرة، والدور الفعال للأب في تماسكها، وعرض التجارب الملهمة والناجحة وارتباطها في التلاحم الأسري والمجتمعي.

حضر الملتقى نورة المريخي رئيسة مجلس إدارة جمعية أمهات أصحاب الهمم ومريم المنذري نائبة رئيس مجلس الإدارة، ومجموعة من المختصين بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعدد من المهتمين وذوي أصحاب الهمم.

وأكد المتحدثون في الملتقى أهمية دور الوالدين في تعزيز التلاحم الأسري بين أفراد الأسرة، وإكساب الأبناء القواعد والخبرات التي تساعد على تمكينهم وإشراكهم. وأجمع المشاركون بأن الحوار يوجِد العلاج الأساسي لمعظم المشكلات التي قد تعترض سبيل الأبناء ويترك انطباعاً عميقاً في نفسية الطفل، ما يسهم في بناء أسرة سليمة ومتماسكة، ويكتسب الأبناء خلالها مهارة التعبير والتواصل مع الآخرين والشعور بالأمان والراحة النفسية والتقارب والتفاهم بين ذويهم وزيادة التآلف الاجتماعي والتمتع بالصحة النفسية.

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