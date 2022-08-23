برامج الماجستير في «قرقاش الدبلوماسية» تشهد إقبالاً مميزاً من شباب الإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أمس، عن استكمال مرحلة استقبال الطلبات للالتحاق ببرنامجي ماجستير الآداب في الشؤون العالمية والقيادة الدبلوماسية، وماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، اللذين فُتح باب التسجيل لهما أمام كل المهتمين في العمل الدبلوماسي والإنساني التنموي من مواطني دولة الإمارات لأول مرة هذا العام.

ويعكس الإقبال اللافت للالتحاق ببرامج ماجستير الآداب الفريدة، التي تقدمها الأكاديمية، ما يحمله الشباب الإماراتي من اهتمام كبير تجاه اكتساب المعارف والمهارات والتوجهات الدبلوماسية المحلية والعالمية، باعتبارها منطلقاً لهم، للمساهمة في حمل رسالة دولة الإمارات إلى العالم.

وأشار نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إلى التوجهات التي تعتمدها الأكاديمية، عبر تقديم برامج تنافسية تستهدف تمكين الشباب الإماراتي والدبلوماسيين المستقبليين والحاليين لامتلاك أفضل المهارات والمعارف، التي تمكنهم من خدمة الأهداف الاستراتيجية العليا للدبلوماسية الإماراتية، ومساهماتها الإنسانية والتنموية حول العالم.

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