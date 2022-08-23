حاكم الشارقة يوجه بتشييد فرعين لمدرسة فكتوريا ومقر لنادي الصقارين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بتشييد فرعين لمدرسة فكتوريا الدولية في مدينتي الذيد ودبا الحصن، إضافة إلى توسعة فرع المدرسة بمنطقة مليحة على مساحة تبلغ مليون قدم مربعة ليشمل كافة الحلقات الدراسية بهدف توسيعها وبدء المرحلة الثانية والثالثة في المدرسة، كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء مقر لنادي الصقارين بالشارقة بمنطقة «هراسة» جنوب محمية الظليمة.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة خلال مداخلة له، ظهر أمس، عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة أنه تم الانتهاء من الأعمال بفرعي مدرسة فكتوريا في خورفكان وكلباء، كما أن الطواقم الإدارية تعمل حالياً بالمدرسة، فتم تسجيل 400 طالب بمدرسة فكتوريا في مدينة خورفكان و300 في مدينة كلباء، كما أن الدراسة سوف تنطلق بهما مع بداية العام الدراسي الجديد، وتشمل مرحلة الحضانة ورياض الأطفال وصفوف الحلقة الأولى من الأول إلى الصف السادس، لافتاً إلى أن الفرعين جاهزان لاستقبال الطلبة، فتم تجهيز كافة المرافق من مسارح وملاعب خارجية وعيادات طبية، والتي تم تصميمها وفق أعلى المعايير والمواصفات، كما أن الفرعين يعدان نموذجاً من مدرسة فكتوريا العالمية في منطقة الممزر، ومدرسة مليحة التي يدرس فيها حالياً 600 من الطلبة، كما تم توزيع الزي المدرسي لهم.

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