نهيان بن مبارك يعزي في وفاة نخيرة الظاهري وموزة السويدي

المصدر: أبوظبي - وام

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قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش واجب العزاء بوفاة المغفور له نخيرة محمد سلطان اليبهوني الظاهري وذلك بمجلس الصاروج في العين.

كما قدم معاليه واجب العزاء بوفاة المغفور لها موزة عبدالله صالح السويدي أرملة المرحوم عمير بن يوسف المهيري وذلك في مجلس البطين بأبوظبي. وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد والفقيدة.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

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