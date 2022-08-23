تأهيل 17 ضابطاً بشرطة أبوظبي في برنامج القيادات الشابة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت إدارة المعاهد الشرطية والأمنية في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالتعاون مع قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي بتخريج 17 ضابطاً من النخبة المتميزة بمختلف القطاعات الشرطية من برنامج تنمية القيادات الشابة والذي ركز على مفاهيم وأنماط القيادات الفعالة في المؤسسات الشرطية واتجاهاتها الحديثة وقواعد الاتصال الفعّال في العمل الشرطي، ونظم إدارة الشراكات والموارد والتطوير المؤسسي المعتمد.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال التخريج أهمية بناء فرق العمل كأحد أهم مرتكزات الإدارة الحكومية الناجحة وتسليح الأجيال الجديدة بالعلوم والمعارف التي تسهم في تأهيل قادة جدد يستكملون مسيرة التنمية والتقدم التي بدأها القادة المؤسسون بترسيخ الريادة والتميز، ببناء فرق العمل الناجحة، وصقل المهارات القيادية، وتنمية وإبراز صفات القائد الناجح، وفق أحدث الأساليب الحديثة في التنمية الشخصية القيادية.

وتعرف الخريجون على مهارات استيعاب المفاهيم الأساسية في إدارة الأداء الشخصي والمؤسسي، وبروتوكولات العمل الشرطي، وتشريعات وقوانين شرطة أبوظبي والسمات الأساسية لنهج وفلسفة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز