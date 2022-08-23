إنشاء جسرين على شارع الاتحاد بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن استمرار العمل في مشروع تطوير شارع الاتحاد، والذي بلغت نسبة إنجازه 10% منذ بداية الأعمال التطويرية الشهر الماضي، ليتضمن الشارع إنشاء جسر على شارع الاتحاد يتكون من 3 مسارات للمركبات القادمة من إمارة دبي باتجاه تقاطع الشيخ خليفة، مع توفير إشارة ضوئية عند تقاطع شارع الاتحاد مع شارع الكويت أسفل الجسور، إضافة إلى إنجاز جسر للقادمين من شارع الحسن بن الهيثم والمتجهين لخارج الإمارة من منطقة عجمان الصناعية باتجاه إمارة الشارقة .

تحويلة

وبينت الدائرة أن التحويلة البديلة عن شارع الاتحاد أسهمت في انسيابية الحركة المرورية وتفادي الازدحامات والاختناقات على مدار الساعة، داعيةً سكان الإمارة وزوارها لاتباع اللوحات الإرشادية، واستخدام التحويلة التي صُممت وفق أعلى معايير المواصفات العالمية.

2023

وفي جانب متصل تفقد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، ضمن خطة النزول الميداني للمشاريع، سير العمل في مشروع تطوير شارع الاتحاد والذي سينجز بالكامل في شهر أكتوبر من العام القادم 2023، موضحاً أن المشروع يندرج ضمن الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية التحتية بالإمارة.

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