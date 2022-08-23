«التوطين» تعقد ملتقى لمناقشة سبل تعزيز استقدام العمالة التايلندية

المصدر: دبي - البيان

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عقدت وزارة الموارد البشرية والتوطين «ملتقى العمل الإماراتي التايلندي في مجال القوى العاملة»، والذي أقيم افتراضياً لبحث سبل تعزيز استقدام العمالة التايلندية في مختلف القطاعات الاقتصادية في سوق العمل بالدولة وتوضيح الأطر القانونية لجميع الإجراءات اللازمة.

شارك في الملتقى خليل الخوري وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة، وعائشة بالحرفية الوكيل المساعد لشؤون العمل، وعبدالله النعيمي الوكيل المساعد لشؤون العمالة المساعدة، وشيماء العوضي الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة، وفيروج تشيتي كاساتيان، المدير العام لإدارة التوظيف في وزارة العمل في تايلند، وعدد من المسؤولين من الجانبين والممثلين عن وكالات التوظيف في الإمارات وتايلند.

وأشار خليل الخوري إلى المستوى الريادي الذي وصلت إليه بيئة العمل في دولة الإمارات من ناحية التنافسية والمرونة والجاذبية، ما جعلها تتصدر العام السادس على التوالي دول المنطقة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 وتحافظ على موقع متقدم في المركز 12 عالمياً بفضل أدائها المتميز في محاور رئيسة، ووصولها إلى المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات المهمة ومن بينها «قلة النزاعات العمالية».

وأوضح أن الإمارات «باتت وجهة جاذبة للعمالة التايلندية وذلك بفضل السياسات الناظمة والبنية التشريعية الضامنة لحقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء».

وأكد الجانبان في اللقاء حرصهما المشترك على تطوير آفاق التعاون بما يعزز من مشاركة العمالة التايلندية في سوق العمل بالدولة وبما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وتمحور جدول أعمال الملتقى حول التعريف بنشاط وكالات التوظيف وشروط ترخيصها وأنواع تصاريح العمل في الإمارات بما فيها تصريح استقدام عامل من خارج الدولة، فضلاً عن تسليط الضوء على ضوابط العلاقة التعاقدية مع أصحاب العمل وسرعة إجراءات التقاضي وسبل حماية حقوق العمال التي تعد أولوية قصوى في دولة الإمارات.

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