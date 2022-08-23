تحصين 2.1 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تطلق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة التحصين السنوية الرابعة عشرة 2022 - 2023 ضد الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي وذلك ابتداء من 28 أغسطس 2022 حتى 31 مايو 2023، حيث تغطي الحملة ثلاثة أمراض هي طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية والكفت، وذلك بهدف تعزيز مناعة الثروة الحيوانية والسيطرة على الأمراض الوبائية واستئصالها لتعزيز منظومة الأمن الحيوي.

وسيتم خلال الحملة تحصين نحو 2.182.870 رأساً من الماشية (أبقار، ماعز، ضأن)، ضد مرض الحمى القلاعية بالإضافة إلى تحصين 943,398 رأساً من الماعز ضد مرض الكفت، فيما سيتم إجراء تحصين شامل للضأن والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وتشمل حملة التحصين ثلاث مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بينما تشمل المرحلة الثانية الجرعة الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والكفت، أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعطاء الجرعة الثانية ضد مرض الحمى القلاعية والكفت.

وتأتي حملات التحصين المستمرة بهدف تعزيز منظومة الأمن الحيوي ورفع مناعة الحيوانات مما يسهم في وقايتها من الأمراض، وبالتالي السيطرة عليها ومنع انتشارها بين المواشي، كما أنها تسهم في الحد من استخدام العلاجات والأدوية البيطرية، الأمر الذي سيؤدي إلى استئصال الأمراض على المدى البعيد والحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة العائد الاقتصادي على مربي الثروة الحيوانية.

وتدعو هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة الحيوانية إلى التجاوب والتعاون مع الكادر البيطري المختص بالتحصين واتباع النصائح والإرشادات مما يسهم في إنجاز عملية التحصين بنجاح، كما تنصح الهيئة بالتعاون مع فرق التحصين لتسهيل إنجاز المهمة من خلال التواصل مع أقرب عيادة بيطرية لتحديد موعد الزيارة، بالإضافة إلى تحضير الحيوانات قبل الزيارة وعدم تعريض الحيوانات للإجهاد وتفادي تفشي الأمراض بين القطيع.

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