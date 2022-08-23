بحث علاقات التعاون الدفاعي والعسكري مع السودان

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه أمس الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية والوفد المرافق الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للدولة، وذلك بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

ورحب معاليه برئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بتطور مسار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، في ظل اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، على دعم هذه العلاقات وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

نموذج

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين الإمارات والسودان في مختلف الجوانب خاصة فيما يتعلق بالمجال العسكري والدفاعي والسبل الكفيلة بتطويره إلى آفاق أوسع وأرحب.

كما استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، واستعرضا علاقات التعاون الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.

نموذج

قال معالي محمد بن أحمد البواردي: تمثل علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة بالسودان نموذجاً للتعاون الفعال في شتى المجالات، وذلك في ظل تقارب الرؤى والمواقف تجاه قضايا المنطقة والعالم، وأكدت القيادة الرشيدة في أكثر من مناسبة وقوف الدولة إلى جانب السودان في كل ما يحقق طموحات شعبه الشقيق في التنمية والسلام، وما يلبي تطلعاته في التنمية والازدهار.

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