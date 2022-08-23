تشغيل التوربينات الغازية في محطة اللية لتوليد الطاقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة «ميتسوبيشي باور» إحدى شركات «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة» بدء التشغيل الفعلي لتوربيني الغاز الطبيعي من طراز M701F في إطار مشروع توسيع محطة «اللية» لتوليد الطاقة الكهربائية لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا» كما وقعت «ميتسوبيشي باور» مع «سيوا» اتفاقية طويلة الأمد للخدمات والصيانة، لضمان كفاءة واستقرار إمدادات الطاقة من المحطة.

ويأتي تشغيل التوربينين بالمحطة التي تصل قدرتهما إلى 1,026 ميجاوات، في إطار اتفاقية عقد التسليم الكامل لمشروع محطة اللية الذي أبرمته «سيوا» مع ائتلاف يضم كلاً من شركة «ميتسوبيشي باور» وشركة «السويدي إليكتريك» لتوسيع قدرات محطة اللية بإمارة الشارقة والتي ترمي إلى دعم النمو الاقتصادي للإمارة وتعزيز كفاءة وإنتاجية الطاقة الكهربائية وتحلية المياه من خلال تبني وتطبيق أحدث الحلول التقنية وتبني المرافق.

رؤية

وقال سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة: يتماشى مشروع محطة اللية لتوليد الطاقة الكهربائية مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، لتعزيز كفاءة توليد الطاقة الكهربائية في الإمارة باعتبارها المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية، وفي إطار استراتيجية سيوا الرامية إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 4600 ميجاوات والارتقاء بالكفاءة التشغيلية إلى أكثر من 60% بحلول عام 2030 بما يواكب النمو الاقتصادي والصناعي والتجاري والسكني في إمارة الشارقة.

مهام

ومن المتوقع أن تزود محطة اللية عند اكتمالها ما يعادل 20% من احتياجات مدينة الشارقة من الطاقة. وبموجب العقد المبرم بنظام التسليم الكامل، تتولى ميتسوبيشي باور مهمة توريد المعدات الأساسية وتشمل التوربينات العاملة بالغاز وتوربينات بخارية وثلاثة مولدات ومبدلات بخارية لاسترداد الحرارة فيما تتولى شركة السويدي إليكتريك مهام الهندسة والمشتريات والإنشاءات، بالإضافة إلى المعدات الأخرى في موقع المحطة.

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