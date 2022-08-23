توريد 7 أطنان من اللحوم المحلية والمستوردة لتعاونية الاتحاد يومياً

المصدر: (دبي - البيان)

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أفاد الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، بأن كمية اللحوم الطازجة الموردة لأقسام اللحوم في مختلف فروع التعاونية بدبي، تبلغ يومياً 7 أطنان من اللحوم المحلية والمستوردة، مؤكداً أن أقسام اللحوم تعمل بكامل طاقتها، إذ تم تشغيل جميع الأقسام الموجودة في الفروع الجديدة التي تم افتتاحها خلال العام الماضي، وزيادة أنواع اللحوم المحلية والمستوردة الموجودة فيها لتلبية طلبات ورغبات المتسوقين المختلفة.

وأضاف بأنه يتم توريد 205 أطنان من اللحوم الطازجة المحلية والمستوردة شهرياً للتعاونية، ومنها اللحوم الأسترالية والهندية والباكستانية والبرازيلية، مشيراً إلى أن ملاحم التعاونية تتميز بتقديم جميع أنواع اللحوم المفرومة والمقطعة والبرغر والنقانق وغيرها من أنواع المشاوي مثل مشكل اللحم والدجاج، إضافة إلى تقديمها للسلطات بأنواعها والحمص والوجبات الجاهزة مع الأرز.

وبين أن المواقع الاستراتيجية لأفرع تعاونية الاتحاد ، والتي تعد إحدى الوجهات العائلية الفريدة للتسوق، مصممة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من جميع أنواع اللحوم الطازجة بأسعار تنافسية عبر أقسام مخصصة لها، مما ساهم في زيادة الإقبال عليها منذ بداية العام الجاري 2022.

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