«مدينة الشيخ شخبوط» توقع اتفاقية للارتقاء بالتعليم الطبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحد أكبر مستشفيات دولة الإمارات والمشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» و«مايو كلينك»، اتفاقية مع الكلية الملكية الكندية الدولية في إطار مذكرة تفاهم مع دائرة الصحة بأبوظبي للارتقاء بجودة التعليم الطبي لخريجي الدراسات العليا في إمارة أبوظبي. وتهدف هذه الاتفاقية بشكل أساسي إلى تسهيل حصول الاختصاصيين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية على الاعتماد المؤسسي وبرامج الاعتماد من الكلية الملكية الكندية الدولية.

ومن شأن ذلك أن يتيح لمتدربي مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الذين أنجزوا كل الدورات التدريبية الخاصّة بخريجي الدراسات العليا، الخضوع لاختبارات التخصّص الأساسي والتخصّصات الفرعية للحصول على شهادة الكلية الملكية والانضمام إلى برامج الزمالة.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يسهم هذا التعاون في حصول المتدربين على المزيد من فرص التدريب المرتبطة بالتخصّصات الفرعية وبرامج الزمالة، عبر تسهيل الانضمام إلى برامج التدريب الكندية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم جهود مدينة الشيخ شخبوط الطبية الهادفة إلى تعزيز بنيتها التحتية وقدراتها في مجال البحوث ذات الصلة بالتعليم الطبي لخريجي الدراسات العليا من أعضاء هيئة التدريس والمتدربين الداخليين، بما في ذلك برنامج لتدريب وتطوير الباحثين السريريين تحت إشراف مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

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