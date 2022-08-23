«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق «التحويل التلقائي للمرضى» عبر نظامها الإلكتروني للتغذية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن إطلاق الخدمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط «التحويل التلقائي للمرضى» ضمن نظام الخدمات الغذائية الإلكتروني، المطبق في جميع منشآتها، معلنة عن تنفيذ 4 مشاريع مصاحبة بحلول نهاية العام الجاري، تستهدف عدداً من الأمراض.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة أمس في مقرها، وذلك بحضور لطيفة محمد راشد، مدير إدارة الدعم الصحي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الصحية والأكاديمية ونخبة من الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور عبدالله النقبي المدير التنفيذي للخدمات الصحية المساندة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تمكنت من تعزيز وأتمتة منظومة خدماتها الغذائية الذكية، ورفع كفاءة أقسام التغذية في جميع مستشفياتها ومراكزها للرعاية الصحية الأولية، والانتقال بها إلى النظام الرقمي الذي يوفر للفئات المستهدفة وجبات صحية علاجية، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة الغذائية العالمية، بما يراعي الحالة الصحية لكل مريض ويسهم في سرعة الاستجابة للعلاج.

وأوضحت لطيفة محمد راشد في المؤتمر، أن المؤسسة تمضي وفق منهجية مستقبلية واضحة تتضمن استدامة تطوير جميع خدماتها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات العالمية بما يواكب استراتيجية الإمارات 2071، ويتماشى مع تطلعاتها وتوجهاتها التنموية للأعوام الخمسين المقبلة، ويضمن كفاءة وتفوق قطاع الرعاية الصحية في الدولة، وتحقيق جودة الحياة الصحية للمتعاملين، وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.

4 مشاريع

تتضمن الخدمة كلاً من مشروع «تحويل الأطفال الذين يعانون سوء التغذية من عمر 5 إلى 19 سنة في المستشفيات»، و«السكري من النوع الثاني»، و«التغذية الأنبوبية للمرضى»، و«متابعة نمو الطفل ضمن الأوزان الطبيعية، تحويل الأطفال في المراكز الصحية تلقائياً»، وتستهدف أمراض سوء التغذية، والمرضى البالغين والمصابين بالوزن الزائد والسمنة، ومرضى ما قبل الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب وضغط الدم وسوء التغذية لدى كبار السن.

مستهدفات

يهدف مشروع تحويل الأطفال الذين يعانون سوء التغذية إلى المحافظة على الأوزان الطبيعية للأطفال، وخفض معدل انتشار الأمراض المزمنة وأمراض سوء التغذية، ورفع جودة الحياة واستدامتها من خلال خفض التكاليف المترتبة لعلاج هذه الأمراض، وضمان سلامة وصحة الأجيال القادمة، بما يقود إلى رفع كفاءة الإنتاج لجميع أفراد المجتمع وتحقيق السعادة.

معايير

يستهدف مشروع «متابعة نمو الطفل ضمن الأوزان الطبيعية، تحويل الأطفال في المراكز الصحية تلقائياً»، إلى إنشاء منظومة متابعة نمو الطفل ضمن الأوزان الطبيعية للأطفال الأصحاء المراجعين في المراكز الصحية، حيث يتم تحويل الأطفال إلكترونياً عبر البرنامج الإلكتروني (ML) ضمن معايير يحددها قسم التغذية، لتوفير الرعاية والتدخل الغذائي للطفل حسب البروتوكول والدليل الإرشادي المعتمد من قبل القسم.

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