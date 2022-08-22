طرق دبي تُطلِقُ منصة رقمية تجريبية لتلبية الطلبات الخاصة بخدمة الحافلات المتوسطة

المصدر: البيان

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية مشتركة مع شركة (أركب) (arcab) لإطلاق منصة رقمية تجريبية على شكلِ تطبيق ذكي لتلبية طلبات الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، والخاصة بخدمة الحافلات متوسطة الحجم.

وتعمل المنصّة التجريبية في منطقتين اثنتين في إمارة دبي: الخط الأول ويبدأ من المدينة العالمية / واحة دبي للسليكون إلى المنطقة الحرة لجبل علي، فيما يبدأ الخط الثاني من المدينة العالمية إلى منطقة أبراج بحيرة جميرا. وبعد انتهاء الفترة التجريبية البالغة 3 أشهر، ستتوسع الخدمة لتشمل 12 منطقة أخرى في دبي.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية بالتعاون مع برنامج (مسرعات دبي للمستقبل)، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عام 2016 بهدف توفير منصة تجمع بين الجهات الحكومية والشركات الناشئة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لإطلاق وتطوير مشاريع نوعية ومبتكرة قائمة على توظيف تكنولوجيا المستقبل في تطوير القطاعات الحيوية.

وقع الاتفاقية عن الهيئة، السيد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات، العامة، ووقعها عن شركة (أركب)، بلال شاهبندري، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي للشركة.

وتنص الاتفاقية على إنشاء منصة رقمية فائقة التطوّر تتميّز بالمرونة العالية لنقل الجمهور بطريقة مريحة وآمنة إلى وجهات مختلفة في إمارة دبي. كما تنصّ هذه الاتفاقية على أن تتولى الشركة تقديم تقنيات لإدارة شبكات النقل المُصغّرة من خلال تقليل التكاليف التشغيلية، وستؤدي هذه المنصة كذلك دوراً حيوياً في خلق الطلب على شبكات النقل المصغّرة من خلال استحداث خطوط للحافلات المتوسطة وجذب شريحة جديدة من الركاب. وتتميّز هذه المنصة بالمرونة وذلك لضمان سهولة تطبيق تغييرات التنقل والرحلات اعتماداً على حجم الطلب.

وعبّر أحمد هاشم بهروزيان عن سروره لتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة (أركب) لاسيما أن الشركة حققت المركز الأول ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مسرعات دبي للمستقبل.

وقال بهروزيان: تقع هذه المبادرة كذلك ضمن إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص، الذي تحرص الهيئة دائما على تنفيذه بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين القطاعين وهو ما سيعزِّزُ من مستوى الخدمات التي تقدمها إلى الجمهور ومنها خدمات التنقّل عبر الحافلات المتوسطة خاصةً في المناطق والأحياء التي لا تصلها الحافلات عادة. وبعد انتهاء الفترة التجريبية البالغة 3 أشهر، ستتوسع الخدمة لتشمل 12 منطقة أخرى في دبي.

وقال بلال شاهبندري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (أركب): نعرب عن سعادتنا الكبيرة لكوننا قادرين على إطلاق والمشاركة في ما عَمِلَ عليه فريق العمل التابع لنا، ويسعدنا العمل مع هيئة الطرق والمواصلات، حيث نقدم حلولا تعود بالفائدة على آلاف الركاب، بما يتناسب تمامًا مع النظام المميّز للنقل العام الذي أنشأته مدينة دبي على مر السنين.

وإضافة إلى الخدمات الذكية والحجز الإلكتروني والنقل التشاركي والحافلات تحت الطلب، ستطلق هيئة الطرق والمواصلات و(أركب) بالاشتراك مع مسرّعات دبي المستقبل (أركب ترافيلر)، وهي الخدمة الأولى من نوعها في الدولة التي تلبي احتياجات المستخدمين في جميع أنحاء دبي وتساعدهم على الوصول إلى العمل أو المنزل كل يوم.

ومن جهته، أكد سعيد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع تصميم ومسرعات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه الشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة (أركب)، تشكل خطوة جديدة ومهمة في مسيرة نجاح برنامج (مسرعات دبي للمستقبل)، عبر توفير فرصة للجهات الحكومية والشركات التكنولوجية والناشئة المشاركة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتوظيف أحدث الابتكارات والممارسات، بهدف تقديم أرقى الخدمات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة فائقة التطوّر.

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