شرطة دبي تحذر من ترك الأطفال بمفردهم في السيارة تحت أي ظرف

المصدر: البيان

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دعت القيادة العامة لشرطة دبي، أولياء الأمور والسائقين إلى عدم ترك الأطفال في سيارتهم بمفردهم تحت أي ظرف من الظروف، نظراً للخطر الذي قد يهدد حياتهم بالتعرض للاختناق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، أو نقص كميات الأوكسجين.

وأكدت شرطة دبي أن فرق الإنقاذ البري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، عملت منذ بداية العام وحتى الأول من شهر أغسطس الجاري، على إخراج 36 طفلاً من سيارات علقوا بداخلها.

وحثت شرطة دبي، أولياء الأمور إلى عدم ترك سياراتهم مفتوحة أمام منازلهم أو في الأماكن العامة، حتى لا يتمكن الأطفال من الدخول إليها، وعدم قدرتهم على الخروج منها خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، محذرة في الوقت ذاته من خطورة ترك الأطفال بمفردهم في السيارة في أي مكان، سواء عند التوجه إلى الأسواق أو المراكز التجارية أو عند التوقف قرب المحال المحاذية للشوارع العامة.

وأوضح بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن شرطة دبي تعمل دائماً على تحليل الظواهر الأمنية وظواهر السلامة العامة المرتبطة بمختلف الفصول، لاسيما الفترات شديدة الحرارة، حيث سجلت وجود إهمال وتقصير من بعض الأسر في ترك أطفالهم في السيارات دون مراعاة للمسؤولية التي تقع على عاتقهم.

وحث الفلاسي أولياء الأمور والأمهات اللواتي يقمن بمهمة توصيل أبنائهن، سواء إلى المخيمات الصيفية أوأماكن الأنشطة الترفيهية أو المدارس، إلى عدم تركهم في السيارة بمفردهم تحت أي ظرف، وذلك حفاظاً على حياتهم، داعياً إلى أهمية الحرص على اتخاذ كافة تدابير السلامة العامة من أجل سلامة الأبناء.

وشدد الفلاسي على أن الدراسات العلمية أثبتت أن درجة الحرارة في السيارة المُغلقة قد تصل في أعلى معدلاتها إلى 70 درجة مئوية، وهو ما يودي بحياة الطفل، مبيناً أن ا​لقانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"، يوقع عقوبات على إهمال الطفل وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته من الخطر.

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