5 ملايين درهم لـ "دبي العطاء" من "كار فير" لدعم تعليم الأطفال والشباب حول العالم

المصدر: وام

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تلقت دبي العطاء - إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية - تبرعا بقيمة 5 ملايين درهم من مجموعة "كار فير" /Car Fare Group/ لتأجير السيارات وخدمات المركبات في دولة الإمارات، بهدف تمكين الأطفال والشباب في البلدان النامية من الحصول على التعليم السليم.

وسيتم تخصيص الدعم المالي لمجموعة "كار فير" لصالح برامج دبي العطاء التي تهدف إلى تعزيز فرص حصول الأطفال والشباب على التعليم السليم، حيث تمكنت المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها حتى اليوم، من إطلاق برامج تعليمية ساهمت في دعم ما يزيد عن 21 مليون مستفيد في 60 بلداً نامياً.

وأعربت جاسبير باسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "كار فير" عن تقديرها للتعاون مع دبي العطاء، من أجل تعزيز حياة الأطفال والشباب في البلدان النامية.

من جهته، قال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء، إن الأطفال والشباب المحرومين حول العالم يواجهون العديد من العوائق التي تمنعهم من الحصول على التعليم، مؤكداً أن الدعم يتيح مساعدة العقول الشابة على تغيير حياتهم من خلال الحصول على فرص التعلم الهادفة.

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