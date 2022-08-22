أطباء "جونز هوبكنز ميديسن" يزورون "مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي" لتقديم العلاج للحالات المعقدة لأمراض الغدد الصمّاء

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ضمن برنامج الطبيب الزائر المتواصل من جونز هوبكنز ميديسن، يقدم "مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي" الاستشارات الطبية المتخصصة لعلاج الحالات المعقدة لأمراض الغدد الصماء، من خلال الزيارة الثانية للبروفسور "بول لادنسون"، أحد أشهر أطباء الغدد الصماء والاستقلاب في العالم، والمرتقب قدومه إلى دبي بين 7 و 8 سبتمبر القادم.

تندرج هذه الخطوة الطبية المهمّة ضمن برنامج الطبيب الزائر من "جونز هوبكنز ميديسن"، بالتعاون مع مستشفى مركز كليمنصو دبي، والذي يشمل زياراتٍ منتظمة إلى دبي لأشهر الأطباء في "جونز هوبكنز ميديسن" في الولايات المتحدة الأميركية، من جميع التخصصات لمراجعة الحالات المرضية وتقديم الاستشارات الطبية اللازمة، وإجراء العمليات الجراحية للمرضى من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

البروفسور "بول لادنسون" هو أستاذ الطب في "جونز هوبكنز" استشاري أمراض الغدد الصماء والاستقلاب. ويؤكد البروفيسور "لادنسون" أنه في صدد إطلاق تقنية جديدة ستشكل ثورةً في علاج الحالات الحرجة لأمراض الغدد الدرقية، من دون الحاجة إلى عمل جراحيّ.

وفي هذا السياق، علّق البروفيسور "بول لادنسون" بالقول: "أتطلع إلى جعل خبرات "جونز هوبكنز" في طب أمراض الغدة الدرقية والاستقلاب متوفرة بسهولة في مستشفى كليمنصو ودولة الإمارات العربية والمنطقة، بما يتيح لأكبر عدد من المرضى الاستفادة من العناية الرائدة التي نوفّرها لهم، فيما ينعمون بحياتهم في موطنهم ووسط أفراد عائلاتهم، من دون الحاجة للسفر إلى الخارج".

وأضاف: "يشتهر الأطباء والمتخصصون في "جونز هوبكنز" بأبحاثهم المتطورة، ويمتلكون خبرات مشهوداً لها عالميّاً، ويقدّمون خدماتهم كفريقٍ متكاملٍ في دبي على مدار العام، وفي جميع الاختصاصات الطبية المتقدّمة، ما يوفر أفضل سبل العلاج للحالات الطبية الصعبة والمعقدة، مع سرعة الشفاء منها".

"مستشفى مركز كليمنصو الطبّي دبي"

يقع مستشفى مركز كليمنصو الطبّي دبي في المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبيّة، وهو ينتمي إلى جيلٍ جديد من المستشفيات المتطوّرة من ضمن النظام الصحي لمجموعة مستشفيات ومراكز كليمنصو ميديسين إنترناشونال (CMI) الطبيّة الحائزة على جوائز متعدّدة والتي تتميّز بتقنيّاتها المتقدّمة في الشرق الأوسط.

يعتمد المستشفى أحدث الابتكارات التقنيّة والعلاجات الرائدة وهو يضمّ نخبة من الأطبّاء والجرّاحين واختصاصيّي الرعاية الصحيّة من مختلف الاختصاصات لتوفير أفضل رعاية طبيّة للمرضى والارتقاء بقطاع الرعاية الصحيّة إلى أعلى المستويات محليًّا، إقليميًّا وعالميًّا. انطلاقًا من رسالته التي تتمحور حول "الاهتمام، السلامة والتميّز".

أسّس مستشفى مركز كليمنصو الطبّي دبي عددًا من المراكز الطبيّة المتميّزة والمتخصّصة بما في ذلك مركز أمراض القلب، ومركز طب العيون، ومركز أمراض الدم والأورام، ومركز أمراض الجهاز الهضمي والكبد، ومركز جراحة القلب والصدر، ومركز عمليّات الحد الأدنى من التدخّل الجراحي وجراحة القولون والمستقيم. يضمّ المستشفى 100 سرير وهو يسعى بشكلٍ متواصل لتوفير العلاجات الرائدة لمرضاه أوّلًا ضمن مرافق حديثة وعصريّة تجمع بين السلامة والراحة والعملية والتطوّر والإحساس بالمرضى والأخلاقيّات الطبيّة العالية، لتحسين جودة حياة الإنسان.

"جونز هوبكنز ميديسين" - الولايات المتحدة

يقع مقر مستشفيات جونز هوبكنز الطبية في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند في الولايات المتحدة، وهي إحدى أكبر نظم الرعاية الصحية في العالم.

تضم المستشفيات التابعة متخصصين في جميع مجالات الطب يعملون معًا في بيئة مستشفى مصممة لدعم ورعاية العلاجات المبتكرة وتسريع تطور الطب العلمي.

لقد أحدثت مستشفى جونز هوبكنز ثورة في الممارسة الطبية في الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 سنة. واليوم، العديد من أطباء جونز هوبكنز مصنفون من بين أفضل الأطباء في الولايات المتحدة.

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