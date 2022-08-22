المنتدى الثالث للمرأة في البحث العلمي ينطلق الخميس بجامعة الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، تطلق الجامعة المنتدى الثالث للمرأة في البحث العلمي تحت شعار «قوة: تمكين المرأة من أجل تأثير عالمي»، الخميس المقبل، والذي يهدف إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات من خلال عرض إنجازاتها في مجال البحث العلمي، مع تسليط الضوء على أهم الفعاليات التي تركز على دور المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي.

وسيشارك في المنتدى 18 متحدثاً من داخل الدولة وخارجها وسيضم 6 حلقات نقاشية وجلسات متخصصة، هذا بجانب معرض لإنجازات المرأة في البحث العلمي بجامعة الشارقة، ثم الإعلان عن الفائزين ضمن «جائزة أفضل بحث علمي لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة»، والتي شارك بها أكثر من 379 ورقة بحثية مقدمة من 65 جامعة تمثل 9 دول من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ويقدم المنتدى 22 منحة بحثية لثلاث فئات ستتناول أهم قضايا البحث ذات الأولوية في مختلف المجالات الطبية والعلمية والهندسية.

ويضم المنتدى رعاة وشركاء استراتيجيين وهم: مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (سيوا)، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة فايز، وأكثر من 75 شريكاً مجتمعياً.

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