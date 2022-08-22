«دبي الآن».. خارطة خدمات المدينة الذكية

المصدر: دبي- وائل نعيم

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يعتبر تطبيق «دبي الآن» شاملاً لجميع خدمات المدينة الذكية وأول منصة موحدة من نوعها تغطي معظم احتياجات سكان دبي اليومية عبر أكثر من 130 خدمة ذكية توفرها جهات حكومية وخاصة في تجربة مستخدم واحدة، ما يجعل خدمات المدينة أكثر سلاسة وفاعلية وتحويل دبي إلى عاصمة رقمية عالمية.

وقال مطر الحميري المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية لــ«البيان»: بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر تطبيق «دبي الآن» 18 مليون معاملة دفع رقمية بقيمة تزيد على 9.4 مليارات درهم ما يعادل 2.5 مليار دولار منذ إطلاق التطبيق، الذي بدأ مع أكثر من 80 خدمة في أكتوبر 2019 إلى أن تجاوزت الـ 130 خدمة في يونيو 2022 مقدمة من أكثر من 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

دفع

وأضاف: تم إجراء 2.47 مليون معاملة دفع رقمية بقيمة 1.31 مليار درهم خلال عام 2022 بزيادة سنوية بنسبة 17% في عدد المعاملات، ومجموع الزيادة الكلية في إنفاق المستخدمين بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي.

وتابع: «نسعى دائماً لتطوير تطبيق دبي الآن كقناة رقمية موحدة للمتعاملين لإجراء جميع معاملاتهم بكل سهولة ويسر وفي أي زمان ومكان لتوفير الوقت والجهد وتحقيق سعادة المتعاملين، وجارٍ العمل على إضافة المزيد من الخدمات للتطبيق ليصبح التطبيق الشامل لخدمات إمارة دبي».

وقالت هند النعيمي مدير خدمات «دبي الآن» في دبي الرقمية: «وصل عدد مرات تنزيل البرنامج على «أجهزة iOS وأندرويد»، أكثر من 2.7 مليون مرة منذ إطلاق التطبيق وحتى شهر يوليو 2022، فيما بلغ المجموع الكلي للمستخدمين المسجلين 936,000 مستخدم في النصف الأول من العام الجاري، أي بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالعام الماضي 2021».

وأضافت أن الزيادة المتسارعة في عدد المسجلين يدل على إقبال الأفراد على استخدام التطبيق، والاستفادة من الخدمات المتنوعة التي يوفرها في مختلف القطاعات.

خدمات المدينة

ويشمل تطبيق «دبي الآن» العديد من الخدمات في قطاعات مختلفة في الإمارة من بينها: طلب تقارير السفر وتقارير المكفولين لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وتجديد تسجيل المركبات، وتجديد رخصة القيادة، وإنشاء بطاقات عمل رقمية، كما تتيح الخدمات المدرجة في التطبيق تسديد فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي واتصالات ودو والاتحاد للماء والكهرباء، وفواتير وتعبئة رصيد حساب سالك ونول وإدارة تأمين وتسجيل المركبة، وتسديد جميع المخالفات المرورية، كما يمكن الوصول إلى خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والتحقق من أي سند ملكية في إمارة دبي.

ويمكن للمستخدمين توفير الوقت والوصول إلى خدمات المدينة غير التلامسية على «دبي الآن»، مثل دفع الفواتير والغرامات، وإعادة تعبئة رصيد سالك ونول، وتجديد تسجيل السيارة، وخدمة دفع رسوم المواقف عن طريق الهاتف النقال وتعبئة الوقود عبر إينوك، وإدارة الإقامة للزوج والطفل، وطلبات التاريخ الأكاديمي، وطلبات تقرير السفر والمعالين، وتتبع الرحلات الجوية، وبطاقات العمل الرقمية.

كما توفر خدمات «دبي الآن» عرض وإدارة المواعيد الطبية ونتائج المختبر والوصفات الطبية، كذلك تتبع خطة تطعيم الطفل، والبحث في دليل الأطباء حتى الزائرين والعيادات والمستشفيات المسجلة لدى هيئة الصحة بدبي، والبحث عن الصيدليات، ويمكن للمستخدمين الاطلاع على دليل المدارس الرسمي من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وتصنيفها والرسوم السنوية والمنهج والمستوى، علاوة على إتاحة فرصة توقيع عقد ولي الأمر والمدرسة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والحصول على السجل الأكاديمي المعتمد الخاص بالأبناء.

ومن بين الخدمات أيضاً استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية من شرطة دبي، والاستفسار عن حالات القضايا في محاكم دبي، وتتبع معلومات الرحلات القادمة والمغادرة من خلال «إدارة الخدمات المتعقلة بالسفر» والإبلاغ عن المفقودات والموجودات في مطار دبي، إلى جانب الاطلاع على مواقيت الصلاة اليومية، والمساجد المحيطة للفرد.

كما ينظم «دبي الآن» التبرعات إذ يمكن التبرع للمؤسسات الخيرية كدبي العطاء ونور دبي ودار البر وسقيا الإمارات، وللنزلاء في المؤسسات العقابية وبيت الخير والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وغيرها من الجهات الرسمية المرخصة.

تجربة شاملة

ويهدف التطبيق إلى تزويد المواطنين والمقيمين بتجربة شاملة وأداة واحدة لجميع التفاعلات الحكومية، بحيث تكون متاحة بسلاسة وأمان في متناول أيديهم. وتضيف دبي الرقمية دائماً المزيد من الخدمات للسماح للمستخدمين بتوفير الوقت للقيام بالأشياء التي يفضلونها.

ويمكن تصنيف خدمات المدينة على دبي الآن إلى 12 فئة مختلفة وهي: الفواتير، والهاتف، وقيادة السيارات، والسكن، والإقامة، والصحة، والتعليم، والشرطة، والسفر، والإسلام، والتبرعات والخدمات العامة. وكانت منصة «دبي الآن» إحدى ركائز حملة «استريح خدماتنا بتيك» التي أطلقتها دبي الرقمية، والتي تم إطلاقها كجزء من الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19».

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