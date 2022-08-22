شرطة دبي تدعم طالباً من أصحاب الهمم بتقنيات بصرية

المصدر: (دبي - البيان)

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في إطار توجهات القيادة العامة لشرطة دبي إلى إسعاد فئات المجتمع كافة، حرص مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي على إسعاد طالب من فئة الإعاقة البصرية، عبر توفير أحدث التقنيات الذكية والبرامج الصوتية الخاصة بتلك الفئة، لتمكينه من مواصلة تعلمه واكتساب المهارات التي تؤهله مستقبلاً لاستكمال دراسته الجامعية والدخول إلى سوق العمل.

وأكد سيف جمعة الفلاسي رئيس مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن المجلس يحرص على إسعاد أصحاب الهمم والإسهام في تقديم كل الدعم والعون لهم، وخاصة في المجالات التعليمية التي تُمكنهم من أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأشار الفلاسي إلى أن الطالب علي صالح علي شريف، خريج ثانوية عامة، لديه طموح ويبذل الجهود كافة من أجل اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة ليكون فاعلاً في المجتمع، وهو ما استدعى من المجلس دعمه لاستكمال تعليمه وتوفير أحدث التقنيات الذكية والصوتية والبرامج المتطورة، ليكون قادراً على تنمية مهاراته وذاته، وصولاً للقدرة على تحقيق الإنجازات التعليمية، ثم الوصول إلى سوق العمل عبر الاستثمار في هذه المهارات الداعمة التي سيكتسبها من خلال استخدام التقنيات.

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