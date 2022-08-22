«زايد العليا» و«الرعاية الأسرية» تتعاونان لتقديم خدمات إدارة الحالات الاجتماعية

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي بشأن التعاون المشترك والتنسيق فيما بينهما في مجال تقديم خدمات إدارة الحالات الاجتماعية بمختلف أشكالها وخدمات الوقاية والعلاج والتأهيل والتدريب ومجالات تبادل البيانات عن أصحاب الهمم وأسرهم، تأكيداً على أهمية علاقات الشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية المباشرة للمستفيدين في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

وقع مذكرة التفاهم بمقر دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن هيئة الرعاية الأسريّة سعادة الدكتورة بشرى عبدالله الملا، مدير عام الهيئة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتحسين الخدمات التي يقدمها الطرفان للفئات الاجتماعية المستهدفة وتكاملها وبما ينعكس إيجاباً على المجتمع بشكل عام.

ورحب عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتوقيع على مذكرة التفاهم.

ومن جانبها قالت الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، أن المذكرة تأتي في إطار حرص الهيئة على تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك مع الجهات المعنية بتطوير القطاع الاجتماعي في أبوظبي.

وبموجب مذكرة التفاهم تقدم هيئة الرعاية الأسرية كافة سبل الدعم الممكنة لأصحاب الهمم وأسرهم وذلك وفق إدارة الحالة والإطار المتكامل للخدمات.

ومن جانبها تقوم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بتقديم الدعم والخدمات اللازمة للحالات الواردة لهيئة الرعاية الأسرية من أصحاب الهمم من قبل المختصين بالمؤسسة بناءً على خطة إدارة الحالة والتنسيق المسبق بين مديري الحالات في الجهتين، وإجراء التقييم اللازم للحالات المحولة من الهيئة.

مهمة

ستقوم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بتقديم البرامج التدريبية المتخصصة في مجال التعامل مع أصحاب الهمم، وتزويد الهيئة بكافة البيانات والمعلومات عن أصحاب الهمم وأسرهم، وتقديم الاستشارات الفنية والمهنية المتخصصة في مجال تحديد المواصفات والمعايير البيئية المناسبة لأصحاب الهمم وذلك في جميع المباني والمنشآت التابعة للهيئة، إضافة إلى تقديم خدمات المؤسسة لدعم إدارة الحالات الخاصة بذوي الهمم، وتزويد الهيئة بالبحوث والدراسات المتعلقة بأصحاب الهمم وتحديد التحديات واقتراح التشريعات اللازمة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم ولأسرهم.

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