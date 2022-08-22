«تنمية المجتمع» تطور اختبارات ترخيص مهنيي الرعاية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن عقد حزمة من الشراكات مع مؤسسات أكاديمية وشركاء متخصصين في مجالات الاختبارات بهدف رفع مستوى جودة خدمات الحصول على رخص مهني الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.

يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الرعاية الاجتماعية للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة في الإمارة وضمان تقديمها من قبل مهنيي أكفاء ومؤهلين.

وصرح مبارك العامري المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بأن هذه الخطوة تمثل أهمية بالغة لتنظيم القطاع الاجتماعي، وترتبط بأتمتة عملية تقييم مهنيي الرعاية الاجتماعية الراغبين بمزاولة المهن الاجتماعية في الإمارة.

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