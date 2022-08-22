جلسة نقاشية بعنوان «التحضير للجامعة» في مجلس الطوية

المصدر: (العين - وام)

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نظمت مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد، جلسة نقاشية بعنوان «التحضير للجامعة»، والتي أقيمت في مجلس الطوية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وقدمتها الدكتورة خديجة الحميد، مديرة إدارة خدمات الطلبة وأستاذ مشارك في أكاديمية ربدان، وذلك بحضور الفريق متقاعد سعيد محمد خلف الرميثي، رئيس مجلس الطوية وأبناء المنطقة.

وتعتبر هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات التي أطلقتها مجالس أبوظبي ضمن خمسة محاور رئيسية وهي القراءة والحوار، التحضير الجامعي، الوعي المالي، الوعي الصحي، السلامة والمسؤولية المجتمعية والتي تعكس دور المجالس في تعزيز الوعي لدى أولياء الأمور حول دورهم في مساعدة أبنائهم في مختلف الأمور الحياتية ومناقشتهم لبناء مستقبلهم بالإضافة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الترابط الاجتماعي.

وقال الرميثي: إن هذه الجلسات تندرج ضمن دور المجلس في تعزيز التواصل ونشر الوعي وتنمية الثقافة.

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