منتدى أبوظبي للسلم يعقد ملتقاه التاسع نوفمبر القادم

المصدر: وام

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يعقد منتدى أبوظبي للسلم ملتقاه التاسع في العاصمة أبوظبي في نوفمبر القادم.

أعلن ذلك في اللقاء التشاوري الذي عقده مجلس أمناء المنتدى ، مؤخرا في العاصمة المغربية الرباط، برئاسة معالي العلامة عبدالله بن بيه رئيس المنتدى وبحضور أمين عام المنتدى و أعضاء المجلس من مختلف دول أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

ورحب معالي بن بيه بالمشاركين في الاجتماع مثنيا على الجهود التي يقومون بها كل في مجاله في نشر قيم السلم والتسامح في العالم.

وأشار معاليه إلى أن اجتماع مجلس الامناء يأتي للتفكير والتباحث حول موضوع ومحاور ملتقى منتدى أبوظبي للسلم في دورته التاسعة. مضيفا إلى أن عنوان الملتقى القادم ينبغي أن يكون امتدادا لما بدأه المنتدى واستثماراً لتراكم نتائج عمله منذ تأسيسه سنة 2014، ومواصلة لرسالته وسعيه لأن يوفر فَضاء للعلماء والباحثين لنشر رسالة السلم والتعاون على الخير والإسهام الإيجابي في تصحيح المفاهيم، باعتماد المنهجية العلمية الصحيحة والرَّصينة.

و اوضح أن تركيز المنتدى سيكون في الإطار العالمي من خلال السعي لبناء الشراكات وتوسيعها انطلاقا من القناعة بأنّ السلم كل لا يتجزأ وأي إخلال به تنعكس آثاره على كل العالم، لذا فإن "عولمة الحرب يجب أن تواجه بعالميّة السّلام".

واستمع المجلس إلى مداخلات من الأعضاء تضمنت مقترحات وأفكاراً حول عنوان ومحاور الملتقى القادم ، وطرح المتداخلون العديد من الموضوعات المهمة وذات الصلة بتعزيز السلم ونشر قيم التسامح والتعايش ، و تم إحالة المقترحات إلى اللجنة العلمية في المنتدى للعمل على بلورتها وتطويرها ، وقدمت اللجنة إحاطة حولها للمجلس في جلسة الاجتماع الختامية.

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